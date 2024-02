HC Rödertal mit zwei Personalentscheidungen

Der HC Rödertal vermeldet zwei Personalentscheidungen. Eine Spielerin wird den Verein zum Saisonende verlassen und sich einer neuen Herausforderung stellen. Eine ehemalige Spielerin kehrt in neuer Funktion nach Rödertal zurück.

Die Rödertalbienen und Victoria Hasselbusch werden sich zum Ende der Saison trennen. Die 25-Jährige möchte den nächsten Schritt ihrer Karriere gehen und sucht eine neue Herausforderung.

Hasselbusch fällt der Abschied vom HC Rödertal nicht einfach. "Nach sechs intensiven Jahren, die von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt waren, möchte ich mich von ganzem Herzen für die unvergesslichen Momente bedanken, die wir gemeinsam erlebt haben", so die 25-Jährige.

Die Allrounderin kam im Jahr 2018 im Alter von 19 Jahren vom HC Burgenland zu den Rödertalbienen. In den vergangenen Jahren hat sie sich als fester Bestandteil der 1. Frauenmannschaft etabliert.

"In den vergangenen Jahren habe ich eine persönliche und sportliche Entwicklung durchlaufen. Dafür bin ich dem HCR zutiefst dankbar. Die Saison in der 3. Liga, die mit dem Wiederaufstieg in die 2. Handballbundesliga gekrönt wurde, war zweifellos ein Höhepunkt in meinem Leben", so Hasselbusch, die vor allem am Kreis eingesetzt wird.

Wohin es sie zieht, ist noch nicht bekannt. "Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Diese Entscheidung fiel nicht leicht", erklärt Hasselbusch.

Ehemalige Spielerin in neuer Funktion zurück

Nachdem Ronja Nühse im letzten Jahr ihre Handballschuhe an den Nagel gehängt hat, kehrt sie nun zum HC Rödertal zurück. Die ehemalige Torfrau wird ab sofort als Mannschaftsleiterin der ersten Frauenmannschaft tätig sein und als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und der Mannschaft fungieren.

"Ihre Erfahrung als ehemalige Spielerin und ihre organisatorischen Fähigkeiten werden einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Vereins leisten", ist Andreas Baier glücklich, dass Nühse sich für die Rückkehr entschieden hat.



Der Sportvorstand ergänzt: "Ich bin zuversichtlich, dass sie ihre Aufgaben mit großem Engagement und Erfolg ausfüllen wird. Sie wird mich erheblich entlasten, sodass ich meine Aufmerksamkeit auch in größerem Umfang auf den Nachwuchs richten kann."

Auch Nühse schaut voller Vorfreude auf ihre neue Tätigkeit. "Es war für mich eine logische Entscheidung, dem Verein weiterhin verbunden zu bleiben und ihn in einer anderen Rolle zu unterstützen. Ich freue mich darauf, meine organisatorischen Fähigkeiten einzubringen und dazu beizutragen, den Verein voranzubringen. Durch eine enge Zusammenarbeit und offene Kommunikation möchte ich dazu beitragen, den HC Rödertal weiterzuentwickeln", so die ehemalige Torfrau.