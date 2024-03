HC Rödertal holt Rechtsaußen aus Finnland

Die Kaderplanung beim Frauen-Zweitligisten HC Rödertal schreitet mit großen Schritten voran: Zum ersten Mal wird eine finnische Spielerin das Trikot der "Rödertalbienen" tragen.

Die Rechtsaußen Anette Rakkolainen wechselt zum HCR. Aktuell spielt sie bei Grankulla IFK, wo sie mit ihrem Team den zweiten Platz in der höchsten finnischen Spielklasse belegte und somit in die Play-Offs um den Meistertitel einzog.

Auch auf internationaler Ebene hat die 20-Jährige bereits ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Nachdem sie das Handballspielen zunächst bei Turku erlernte, wurde sie schnell für die finnische U19-Nationalmannschaft nominiert. Seit 2023 spielt sie nun sogar für die A-Nationalmannschaft und strebt an, sich für die Europameisterschaft Ende 2024 zu qualifizieren.

Bereits im vergangenen Jahr überzeugte Rakkolainen bei einem Probetraining im Rödertal Cheftrainerin Maike Daniels, die in ihr ein großes Entwicklungspotenzial sieht. "Anette ist zwar noch jung, aber sie besitzt ein enormes Potenzial zur Weiterentwicklung. Mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Schnelligkeit und ihren ausgezeichneten technischen Fähigkeiten ist sie zweifellos eine Bereicherung für unser Team", so Sportvorstand Andreas Baier.

"Die Rödertalbienen haben eine hervorragende Arbeitsmoral und schon im Training herrscht eine tolle Atmosphäre. Ich bin so aufgeregt, dass ich nun in der Bundesliga spielen kann und will gemeinsam mit den anderen Bienen auf die Jagd nach Erfolgen und Meisterschaften gehen", sagt Anette Rakkolainen.