HC Oppenweiler/Backnang scheitert an Abwehr des TuS Ferndorf

Im Halbfinale war Endstation. Der HC Oppenweiler/Backnang ist nach dem 17:28 beim TuS Ferndorf aus dem Aufstiegsrennen. Am Ende war es eine klare Sache. Nach 20 Minuten waren die Murrtaler aber drauf und dran, nach der knappen Niederlage im Hinspiel die Partie zu kippen. Sie hatten mehrmals die Chance, mit drei Toren zu wegziehen. Sie scheiterten aber am überragenden Ferndorfer Torwart Jonas Wilde und kamen in Durchgang zwei im Angriff nicht mehr auf Touren.

"Ferndorf ist verdient weitergekommen. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben mehrfach die Chance gehabt, mit drei Toren wegzukommen. Leider ist uns das nicht gelungen, der Ferndorfer Torwart Jonas Wilde hat phasenweise alles weggemacht, auch sehr gute Chancen. Wir haben uns deshalb vorne immer schwerer getan", musste HCOB-Coach Daniel Brack bilanzieren.

"Die Abwehr war die Basis für unseren Erfolg, da haben wir heute vieles richtig gemacht, unser kompletter Verband war einfach fantastisch. Jetzt werden wir den Moment genießen, ab Dienstag konzentrieren wir uns auf Braunschweig", so Ferndorfs Trainer Ceven Klatt.

In der Sporthalle in Kreuztal herrschte schon vor Spielbeginn grandiose Stimmung, ein Höllenlärm und riesige Vorfreude. Fast alle Zuschauer waren in roten Shirts gekleidet. Ein Eck gehörte den HCOB-Fans in Grün, rund 40 waren dabei. Eine schlechte Nachricht gab es vor Anwurf: Rechtsaußen Axel Goller musste verletzt passen. Dafür kehrte der im Hinspiel fehlende Juniorennationalspieler Elias Newel ins Team zurück.

Bei Ferndorf fehlte Julian Fanger, der sich im Hinspiel das Kahnbein gebrochen hatte. Als das Spiel gerade angepfiffen war, gab es einen weiteren Dämpfer für die Gastgeber. Der Alt-Internationale Janko Kevic legte HCOB-Außenspieler Philipp Maurer, sah Rot. Der Denker und Lenker des Ferndorfer Spiels fehlte seinem Team damit 56 Minuten.

Ferndorfs Kapitän ging in dieser Phase voran. Mattis Michel verrichtete im Abwehrverbund Schwerstarbeit und war am gegnerischen Kreis nur mit unlauteren Mitteln zu halten. Vorne zahlte sich für Ferndorf der Einsatz von Ante Simic, der den Platz im linken Rückraum übernahm, weil Daniel Hideg für Kevic auf die Mitte rückte. "Ich habe oft genug gesagt, dass uns Ante noch helfen wird. Heute hat er das definitiv getan", war Klatt begeistert.

Der HCOB nutzte die Verunsicherung, legte einen starken Start hin, führte mit 6:4 und nach einem 40-Meter-Treffer von Torwart Jürgen Müller mit 10:8."Wir hatten eine richtig gute Phase", fand HCOB-Rekordspieler und Torwarttrainer Stefan Merzbacher nach dem Spiel.

Der HCOB agierte im Angriff diszipliniert und zielstrebig, verteidigte gut, außerdem hielt Keeper Jürgen Müller klasse. Das Duell hätte kippen können. "Wenn wir da das dritte Tor Vorsprung draufgepackt hätten, wäre es in der Halle noch ruhiger geworden und die hätten das Flattern gekriegt", befand Stefan Merzbacher.

Nur: der HCOB ließ die Chance aus, einen dritten oder vielleicht einen vierten Treffer Vorsprung durchzulegen. Nicht nur einmal, sondern wiederholt "Wir sind da an unseren eigenen Fehlern gescheitert", fand Stefan Merzbacher.

Außerdem wurde Torwart Jonas Wilde zum Faktor. Der nach 20 Minuten eingewechselte Keeper ließ bis zum Seitenwechsel kein Gegentor zu. "Er hat alles weggemacht, auch sehr gute Chancen", urteilte HCOB-Trainer Daniel Brack. "Wir haben uns deshalb vorne immer schwerer getan.

Ferndorf drehte die Partie bis zur Pause, führte 14:10. "Die Mannschaft hat in dieser schwierigen Situation gezeigt was sie ausmacht. Charakter, Bereitschaft, Einstellung sowie Kampf- und Teamgeist!", freute sich Ceven Klatt. "Die Halle gibt uns dann nochmal fünf Prozent mehr an Emotionalität und Kraft."

In Summe waren es damit sieben Tore Differenz. Die HCOB-Handballer brauchten nun ein Wunder. Trainer Daniel Brack stellte die Abwehr um, ließ mit zwei vorgezogenen Akteuren verteidigen. Das funktionierte teilweise. Der nun im Kasten stehende Levin Stasch machte einige Chancen der Hausherren zunichte, die allerdings mehrmals Abpraller sicherten und im zweiten Anlauf doch noch trafen. Schlimmer aus Sicht der Gäste: sie machten aus Ballgewinnen zu wenig.

"Nach der Pause haben wir mit einer taktischen Änderung in der Abwehr versucht, das Spiel zu drehen. Da hatten Ferndorf dann auch einige Fehlwürfe, aber wir haben die Ballgewinne gar nicht mehr in Tore umgemünzt", erklärte HCOB-Coach Daniel Brack entsprechend im Nachgang.

Der HCOB fand im Angriff überhaupt nicht mehr in die Spur. Die Ferndorfer, ohnehin die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, verbissen sich in die Zweikämpfe, ließen kaum noch etwas zu - und durften sich weiter auf Torwart Jonas Wilde verlassen, der bis zum Ende einen Wurf nach dem anderen abwehrte.

Kein Wunder, dass die Stimmung in der Sporthalle Stählerwiese wieder am Siedepunkt war. Die Heimmannschaft bejubelte jede Aktion, holte sich Selbstvertrauen für die nun anstehenden Endspiele - und unterstrichen mit dem 28:17 ihre derzeitige Topform. "Zehn Gegentore in der ersten und sieben Gegentore in der zweiten Halbzeit - das ist Outstanding", so Klatt.

Ferndorf bleibt damit als einziger Drittligist ohne Niederlage, geht auch als Favorit ins Duell mit dem MTV Braunschweig, der sich gegen den TV Emsdetten nach einem Fünf-Tore-Rückstand (22:27) noch in der Schlussviertelstunde zu einem 31:29-Heimsieg kämpfte und so aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore aus der 32:34-Hinspielniederlage das Endspiel erreichte.

TuS Ferndorf - HC Oppenweiler/Backnang 28:17 (14:10)

TuS Ferndorf: Lucas Puhl, Jonas Wilde, Josip Eres (2), Gabriel da Rocha Viana (3), Ante Simic (4), Mattis Michel (2), Arvin Poetz, Daniel Hideg (4), Nikita Pliuto, Linus Michel, Marvin Mundus (8/2), Janko Kevic (1), Fabian Hecker (2), Valentino Duvancic (2)

HC Oppenweiler/Backnang: Levin Stasch, Jürgen Müller (1, Tor), Daniel Schliedermann (1), Elias Newel (3), Timm Buck (2/1), Alexander Schmid (3), Markus Dangers (2), Niklas Diebel (1), Tim Dahlhaus, Martin Schmiedt, Lukasz Orlich (2), Axel Goller (n.e.), Florian Frank (1), Philipp Maurer (1), Lukas Rauh

Zuschauer: 1400 (Stählerwiese, Kreuztal - ausverkauft)

Schiedsrichterinnen: Sophia Janz (Köln) und Rosana Sug (Köln)

Siebenmeter: 2/4 ; 1/2

Strafminuten: 8/6

Disqualifikation: Kevic (4., grobes Foul)