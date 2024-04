HC Leipzig verpflichtet junge Linkshänderin

Der HC Leipzig holt zur kommenden Saison eine junge Linkshänderin für die rechte Rückraum-Position.

Kim-Angelina Lang, eine 18-jährige Linkshänderin, soll ab der nächsten Saison beim Handball-Zweitligisten HC Leipzig im rechten Rückraum spielen. Sie wechselt vom Drittligisten SG Todesfelde/Leezen nach Leipzig und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2026 erhalten.

Lang wurde beim Schwaaner SV ausgebildet und spielte zuvor im Nachwuchs des Rostocker HC. Ihre größten Erfolge erzielte sie mit dem HCL: 2021 gewann sie mit Leipzig die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft und die Schüler-Weltmeisterschaft. In der letzten Saison spielte sie auch für den Handewitter SV.

„Ich habe mich für den HCL entschieden, weil ich die Stadt und die Menschen in Leipzig extrem toll finde und gerne mag, aber vor allem, weil der Handball, der beim HCL gespielt wird, super zu mir passt und ich gute Chancen sehe, mich in dem Umfeld gut weiterentwickeln zu können. Ich freue mich schon ganz doll auf die kommende Zeit", so Kim-Angelina Lang. Leipzigs Cheftrainer Erik Töpfer: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem weiteren HCL-Talent. Kim wird die Lücke, welche Tici (Patricia Nikolic, Anm.) hinterlässt, gut schließen."