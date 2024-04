HC Leipzig vermeldet Karriereende von Rückraumspielerin

HC Leipzig muss sich zum Saisonende von einer jungen Spielerin verabschieden: Emely Theilig beendet ihre Karriere im Alter von 24 Jahren.

Seit 2015 trägt Emely Theilig das Trikot des HC Leipzig. Die gebürtige Sächsin, die seit 2010 Handball spielt und beim BSV Sachsen Zwickau ausgebildet wurde, sammelte zuvor bereits internationale Erfahrungen bei der Europameisterschaft der U17 in Mazedonien im DHB-Team.

In der Zeit in Leipzig belegte sie mit der Landesauswahl beim Deutschen Länderpokal die Plätze zwei (2016) und drei (2017), wurde mit dem HCL 2016 Deutscher Vizemeister mit der B-Jugend und debütierte 16-jährig 2016 bei den Frauen in der 1. Bundesliga gegen Bietigheim sowie in der Champions League gegen Varda Skopje.

Als frisch gebackene Deutscher B-Jugend-Meisterin gehörte Emely Theilig 2017 zur Ersten Frauenmannschaft, die den Neuanfang des HC Leipzig in der Dritten Liga einleitete. In diesen sieben Jahren gehörte sie stets zu den Leistungsträgern auf dem Parkett und zur Identifikationsfigur des Vereins. 2019 stieg die Mannschaft in die 2. Bundesliga auf und nach fünf Jahren im Unterhaus beendet Theilig zum Ende dieser Saison ihre Karriere.

Wunsch nach Veränderung

"Nach so vielen Jahren Leistungssport, mit festen Strukturen, unzähligen Lehrgängen und Trainingslagern, aber auch vielen Verletzungen und Entbehrungen spüre ich ein extrem großes Verlangen nach Veränderung", erklärte Theilig ihre Entscheidung.

"Ich freue mich jetzt total auf die neuen Türen, die sich durch diese Entscheidung öffnen werden und ich bin gleichzeitig voller Wehmut aber auch großer Dankbarkeit für die Erfahrungen, die ich machen konnte und die Menschen, die ich treffen durfte, die wertvolle Wegbegleiter waren und einige zu engen Freunden fürs Leben geworden sind", so die 24-Jährige weiter.

Bedauern bei Leipzig

Dass mit Emely Theilig eine weitere 24-jährige Spielerin das Kapitel Leistungssport beendet, bedauert HCL-Präsident Torsten Brunnquell: "Emely ist eine Vorzeige-Athletin´. Dabei hat sie sich nie geschont, was zu einigen Verletzungen führte und leider nicht spurlos geblieben ist. Deshalb können wir ihre Entscheidung schweren Herzens nachvollziehen."

Der HC Leipzig wird die entstehende Lücke wiederum mit einem Talent aus den eigenen Reihen schließen.