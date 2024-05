HC Leipzig verlängert mit polnischer Rückraumspielerin

Der HC Leipzig geht mit seiner Personalplanung weiter voran und hat nun mit einer "ganz wichtigen Personalie auf der zentralen Mittelposition" verlängert.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, hat die polnische Rückraumspielerin Joanna Granicka ihren laufenden Vertrag bis 2025 verlängert. „Asia (Joanna Granicka, Anm. d. Red.) setzt meine Spielphilosophie sehr gut um und hat das Auge für ihre Mitspielerinnen, was 42 Assists belegen. Ich bin froh, dass sie bei uns bleibt und wir ihre Entwicklung begleiten dürfen", freut sich Trainer Erik Töpfer. Dabei hat er schon viele Pläne für die kommende Saison: "Asia bildet mit Emy (Emely Theilig, Anm.) eine starke Mitte. Sie soll in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen und die Mannschaft anführen."

„Ich bin mit meiner Entwicklung zufrieden. Wir haben eine junge Mannschaft mit viel Potential, wir arbeiten gut zusammen und wir verstehen uns. Deshalb haben wir zusammen Spaß", erklärt Granicka ihre Entscheidung, in Leipzig zu bleiben. "Vom Trainer erhalte ich viel Vertrauen, was man an den gestiegenen Einsatzzeiten sieht. Ich arbeite jeden Tag hart, um das Vertrauen zu rechtfertigen und um zu zeigen was ich kann. Außerdem möchte ich mich weiterentwickeln. Sehr motivierend ist die Stimmung in unserer Halle. Die Fans unterstützen uns fantastisch. Das ist ein tolles Gefühl", so die 20-Jährige weiter.

Joanna Granicka kam 2022 von Varsovia Warschau zum HC Leipzig und erzielte in dieser Saison bereits 170 Tore, davon 91 Siebenmeter. Damit steht sie aktuell auf Platz 5 der Top-Torschützenliste in der zweiten Liga.