HC Leipzig mit umkämpftem Sieg gegen Lintfort

Im Sonntagsspiel verteidigt der HC Leipzig den dritten Tabellenplatz in der zweiten Handball-Bundesliga mit einem 30:25-Heimerfolg über den TuS Lintfort.

Trotz personeller Sorgen verlangte der TuS Lintfort dem HC Leipzig im gesamten Spiel alles ab. Bis zur 25. Minute sahen die Zuschauer in der Brüderhalle in Leipzig ein Spiel auf Augenhöhe (14:14). Zur Halbzeitpause konnten sich die Gastgeberinnen dann mit drei Toren absetzen und gingen mit einer 17:14-Führung in die Kabine.

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der HCL die Führung ausbauen und sicherte sich bis zur 44. Minute einen Sieben-Tore-Vorsprung (24:17). Doch in den nächsten fünf Minuten sollte den Hausherrinnen kein Tor gelingen und der TuS Lintfort kämpfte sich mit einem 4:0-Lauf wieder auf drei Tore heran (24:21, 49.).

Die Drei-Tore-Führung konnte der HCL jedoch halten und in den letzten zwei Spielminuten zum 30:25-Endstand erneut auf fünf Tore ausbauen.

„Mit nur vier (Feld-) Spielerinnen auf der Bank lagen wir irgendwann folgerichtig im Rückstand. Das war schwer aufzuholen. Wir konzentrieren uns nun auf das Schlüssel-Spiel gegen Freiburg. Die Saison ist speziell, da gefühlt nur Platz eins bis drei nichts mit dem Abstieg zu tun haben", so Bettina Grenz-Klein, Trainerin des TuS Lintfort, nach Abpfiff.

HC Leipzig - TuS Lintfort 30:25 (17:14)

HC Leipzig: Canabate, Kurzke, Fleischer; Uhlmann (8), Nikolic (5), Granicka (5/3), Tucholke (3), Theilig (2), Klocke (2), Greschner (2), Illge (1), Seidel (1), Gaubatz (1), Weise, Hofmann

TuS Lintfort: Kothen, Graef; Drent (8/5), Willing (6), Kinlend (4), Samplonius (2), Gruner (2), Weisz (2), Bücker (1), Breitbarth, Lupisella, Muilenburg

Zuschauer: 460

Schiedsrichter: Dustin Seidler / Denis Seidler

Strafminuten: 8 / 6