HC Leipzig bindet langjährige Spielerin

Lara Seidel hat ihren Vertrag beim HC Leipzig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Die 20-jährige Rechtshänderin ist universell einsetzbar und verfügt trotz ihrer Jugend bereits über Bundesligaerfahrungen. Mit einem Zweitspielrecht für den BSV Sachsen Zwickau ausgestattet, spielt sie seit letzter Saison unter Trainer Norman Rentsch regelmäßig in der ersten Liga.

In die erste Liga will Seidel auch mit dem HC Leipzig: "Ich spiele seit 2011 Handball beim HC Leipzig, habe hier das Handball-ABC erlernt, alle Nachwuchsmannschaften mit vielen Erfolgen durchlaufen und gehöre seit 2019 zur ersten Mannschaft. Beim HCL konnte ich mich immer weiterentwickeln."

"Die letzten Wochen haben gezeigt, was unsere Mannschaft leisten kann und dass wir um die vorderen Plätze der zweiten Liga mitspielen können. Auch ich möchte weiterhin ein Teil des Projektes "Aufstieg in die erste Bundesliga" sein und alles dafür geben. Ich freue mich, dass man mir das Vertrauen entgegenbringt, in diesem Traditionsverein sportlich auf hohem Niveau trainieren und spielen zu können", führt die Rückraumspielerin weiter aus.

Max Berthold, Vizepräsident Sport freut sich ebenfalls über die weitere Zusammenarbeit: "Ich kenne Lara seit der C-Jugend und bin sehr froh, dass sie weiter in Blau-Gelb spielen möchte. Ich bin gespannt wie ihre Entwicklung weiter geht. Auch wenn Lara bereits zu unseren erfolgreichsten Schützinnen gehört, denke ich, ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht."