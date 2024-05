HC Leipzig: Abwehrspezialistin beendet Karriere

Jennifer Hofmann, eine erfahrene Abwehrspezialistin, verlässt den Handball-Zweitligisten HC Leipzig zum Saisonende und beendet ihre Karriere.

Die 26-jährige Jennifer Hofmann wird im Sommer 2024 in ihre fränkische Heimat zurückkehren. Seit 2022 spielt sie für Leipzig. Als Rechtshänderin kommt sie in der Abwehr auf der rechten Halbposition und im Angriff auf Rechtsaußen zum Einsatz.

„Generell bin ich sehr dankbar, was mir der Handball sowohl sportlich als auch persönlich gegeben hat. In der ganzen Zeit gab es unzählige schöne Momente, die ich immer in Erinnerung halten werde, seien es Teamwochenenden, Turniere, Kabinenfeste, und eine Vielzahl von anderen unglaublich schönen Momenten, die ich mit den Mädels und allen Mitwirkenden erleben durfte", schaut Hofmann auf ihre Laufbahn zurück.

„Der HC Leipzig ist für mich, so wie die Stadt Leipzig, in den letzten beiden Jahren meine Heimat geworden. Ich durfte hier unglaublich viele tolle Menschen kennenlernen, die meinen Weg die letzten zwei Jahre begleitet haben und immer ein offenes Ohr für mich hatten. Einige davon sind wahre Freunde fürs Leben geworden. Ich danke dem Verein für das Vertrauen der letzten beiden Jahre und allen Beteiligten, ob auf oder neben dem Spielfeld. Es war mir eine große Freude für Leipzig zu spielen", so Jennifer Hofmann.

Ihre Handball-Karriere begann sie bereits im Alter von fünf Jahren. Über verschiedene Stationen (darunter TSV Roßtal, HC Cadolzburg und TSV Altenberg) kam sie zum HC Erlangen, mit dem sie 2021 in die 3. Liga aufstieg.