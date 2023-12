HC Kriens-Luzern trennt sich von Cheftrainer

Der Schweizer Handball-Erstligist HC Kriens-Luzern, das Team um Star-Spielmacher Andy Schmid, trennt sich im Sommer 2024 von seinem Cheftrainer.

Trainer Peter Kukucka muss am Saisonende den HC Kriens-Luzern verlassen. picture alliance/KEYSTONE

Der am Saisonende auslaufende Vertrag des Trainers Peter Kukucka wird nicht verlängert. "Die Grundlage für den nicht einfachen Entscheid bildeten eine ausführliche Analyse sowie der im Sommer bevorstehende Umbruch", erklärt HCKL-Sportchef Nik Tominec. "Ich hätte meine Aufgabe hier gerne weitergeführt und bin natürlich enttäuscht, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Clubs", so Kukucka.

Der 41-jährige Slowake kam zur Saison 2022/23 in die Innerschweiz und führte Kriens-Luzern in seinem ersten Jahr sowohl zum erstmaligen Pokalgewinn wie auch erstmals in die Final-Serie der Schweizer Meisterschaft. "Peter Kukucka war der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, um diese routinierte Mannschaft zu führen", erläutert Nik Tominec. Mit dem Rücktritt von Andy Schmid im kommenden Frühling steht der HCKL vor einem Umbruch, der mit der Verpflichtung von Jonas Schelker wie auch der Integration von vielversprechenden Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, der SG Pilatus Handball, bereits eingeleitet wurde.

"Wir wollen unsere Clubphilosophie weiter stärken, eine schlagkräftige Mannschaft mit Innerschweizern - sowie international arrivierten Spielern stellen und dabei auch vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen, der zweifelsohne zum Besten des Landes zählt und die Identifikation fördert", so der Sportchef weiter. "Peter hat den Entscheid sehr professionell entgegengenommen, wofür ich ihm wie für seine bisherige Arbeit äusserst dankbar bin", führt Nik Tominec aus.

"Zudem sollen bereits die Strukturen für die Zeit nach dem Bezug der Pilatus Arena im Herbst 2025 gelegt werden, verbunden mit der Schärfung eines langfristigen wie auch nachhaltigen Konzeptes über die komplette Organisation", so der Verein. Peter Kukucka zeigt sich verständlicherweise enttäuscht, sagt: "Wir durften letzte Saison viele Erfolge feiern und bekunden in diesem Jahr seit dem Start Verletzungspech, dennoch werden wir gemeinsam nochmals alles in die Waagschale werfen, um unsere beiden verbleibenden Ziele der laufenden Saison zu erreichen."