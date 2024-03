HC Kriens-Luzern stellt erste neue Säule für neue Saison vor

Nachdem Fabian Böhm vor knapp einer Woche durch die Verkündung seines Rücktritts aus der Handballwelt den Verlust des Routinier-Trios bestehend aus ihm, Andy Schmid und Zeljko Musa vollendete, stand der Schweizer Verein HC Kriens-Luzern ohne seine wichtigsten Säulen da. Durch einen Kroaten soll nun die erste neue Säulenposition gefüllt werden.

Mit Sandro Obranovic gewinnt der Verein für drei Jahre Unterstützung im Rückraum. Der 31-jährige kroatische Internationale ist polyvalent einsetzbar und stösst nach seiner Vertragsauflösung bei den Kadetten sowie einem Zwischenhalbjahr in Kuwait im Sommer zu den Blauweissen. Er soll die erste neue Säule für die neue Saison werden, nachdem Andy Schmid das Amt des Schweizer Nationaltrainers annahm, Zeljko Musa auf die Position des Chefcoachs wechselte und Fabian Böhm sich vom Handball verabschiedete.

Der Kroate startete seine Laufbahn in seinem Geburtsort beim HRK Karlovac. Nach weiteren lokalen Stationen bei den Spitzenvereinen RK Nexe und RK Zagreb kam 2016 der erste Auslandstransfer des Rechtshänders nach Ungarn zum SC Pick Szeged zustande. Danach folgten Engagements in Frankreich bei Chambéry Savoie HB und in Belarus bei Brest HC Meshkov, wo der 1.94 Meter grosse Rückraumspieler drei Jahre in der Champions League spielte. Auch bei seiner einjährigen Rückkehr nach Zagreb durfte Sandro Obranovic wertvolle Erfahrungen in der Königsklasse sammeln, ehe im Juli 2022 der Wechsel zu den Kadetten folgte.

In Schaffhausen wurde der bis 2024 laufende Vertrag im Januar in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das halbe Jahr bis zum Wechsel in die Innerschweiz überbrückt der kroatische Internationale aktuell mit einem befristeten Engagement in Kuwait. "Der Schweizer Handball hat sich in den letzten Jahren sowohl auf wie neben der Platte enorm entwickelt. Ich freue mich, ab Sommer Teil eines ambitionierten Clubs zu sein, der mit einer talentierten Nachwuchsabteilung und der PILATUS ARENA vor spannenden als auch herausforderungsreichen Jahren steht," begründet Sandro Obranovic seine Rückkehr in die Quickline Handball League.

Wichtiger Teil der neuen HCKL-Achse

Beim HC Kriens-Luzern verspricht man sich einiges von der Verpflichtung des ehemaligen kroatischen Nationalspielers und ist froh, sich dessen Dienste für gleich drei Spielzeiten gesichert zu haben. "Sandro kennt unsere Liga, kann auf verschiedenen Positionen im Rückraum sowie der Abwehr eingesetzt werden und wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung Stabilität verleihen", führt Kriens-Sportchef Nik Tominec aus. Sandro sei zudem einer, der seinen Nebenmann stärker mache und ein wichtiger Bestandteil der neuen HCKL-Achse bilde, so der Sportchef weiter. Auch der Rückraumakteur mit Gardemassen gewinnt seinem Wechsel im Sommer in die Innerschweiz viel Positives ab: "Das Projekt in Kriens reizt mich. Ich freue mich auf einen prosperierenden Club, der Ziele hat und in dem ich meine Erfahrung an die zahlreichen jungen Spieler weitergeben kann."