HC Kriens-Luzern komplettiert Torhüter-Duo für nächste Saison

Das Torhüter-Duo des Schweizer Handball-Erstligisten HC Kriens-Luzern für die kommende Saison steht nun. Der HCKL setzt auf ein Talent aus den eigenen Reihen.

Der zweite Torhüter des HC Kriens-Luzern für die Saison 2024/25 heißt Sven Näf. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung, darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet", erklärt der 20-jährige Menznauer aus dem Luzerner Hinterland, der die Talentschmiede der SG Pilatus durchlief und aktuell beim HC Kriens wie auch Handball Emmen (NLB) spielt.

Erfahrung und Jugend

"Wir setzen im Tor auf Erfahrung und die Jugend, dass mit Sven Näf ein weiteres vielversprechendes Innerschweizer Talent Teil der 1. Mannschaft wird, spricht für unsere ausgezeichnete Nachwuchsarbeit", sagt HCKL-Sportchef Nik Tominec.

Torwarttrainer Skof

Betreut wird das Torhütergespann der Blauweißen - Kevin Bonnefoi und Sven Näf - auch in der kommenden Spielzeit von Torwarttrainer Gorazd Skof (Ex-HBL-Profi). Außerdem wechselt Fabian Pellegrini in die NLB zu Handball Emmen. Der auslaufende Vertrag mit Yassine Belkaied wird nicht verlängert.

"Ich hatte seit jeher den Wunsch, in der höchsten Schweizer Liga zu spielen, dafür habe ich viel investiert. Für mich geht dieser Traum nun in Erfüllung, darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet", so Sven Näf. Sven Näf feierte am 4. Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt in der Quickline Handball League (32:30-Heimsieg gegen Pfadi Winterthur).

Sportchef Tominec: "Wäre aus unserer Sicht fahrlässig (...)"

"Das eine oder andere Eigengewächs möchten wir noch einbauen", sagt Nik Tominec. Dabei ist das Reservoir an weiteren Talenten innerhalb der eigenen Organisation groß: "Es wäre aus unserer Sicht fahrlässig, wenn wir die vorhandene Qualität nicht nützen würden und unseren talentierten Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben, in der obersten Spielklasse Fuss zu fassen."

"Mit Zeljko Musa haben wir zudem einen Trainer verpflichtet, der unsere Philosophie auf der ganzen Linie mitträgt und entsprechend umsetzen wird", betont der HCKL-Sportchef.

