HC Kriens-Luzern hält Urgestein

Der Schweizer Handball-Erstligist HC Kriens-Luzern bindet ein Vereinsurgestein weiter an sich.

Der HC Kriens-Luzern verlängert den auslaufenden Vertrag mit Gino Delchiappo um ein weiteres Jahr. Bereits seit der Saison 2017/18 ist das Krienser Urgestein ein fixer Bestandteil beim diesjährigen Play-off-Finalisten. Aktuell steht der 25-jährige Kreisläufer nicht zur Verfügung, da er an Sarkoidose erkrankt ist und bis auf Weiteres ausfällt.

Seit sieben Jahren im Kader

Im Alter von acht Jahren trat Gino Delchiappo dem HC Kriens bei. Seither hielt der gelernte Zimmermann den Blauweißen die Treue. "Der HCKL ist mein Club. Als Krienser bedeutet es mir viel, dieses Trikot zu tragen", so der 25-jährige Kreisläufer. Seit der Saison 2017/18 steht der Lokalmatador im Kader der 1. Mannschaft und gewann mit den Innerschweizern im Vorjahr den Schweizer Cup und wurde Vize-Meister. "Ich freue mich enorm über dieses Zeichen des Clubs, für mich steht aber derzeit meine Genesung im Vordergrund", erklärt Gino Delchiappo.

"Haben auch den Faktor Mensch berücksichtigt"

"Gino ist ein wertvoller Spieler für uns, der sich stets in den Dienst und das Wohl der Mannschaft stellt", so HCKL-Sportchef Nik Tominec. "Wir haben bei diesem Entscheid neben den sportlichen Überlegungen auch den Faktor Mensch berücksichtigt. Wir unterstützen Gino in allen Belangen auf seinem Weg zurück und hoffen, dass er möglichst bald wieder gesund zur Mannschaft zurückkehrt."

Aktuell fällt Gino Delchiappo bis auf Weiteres krankheitshalber aus. Bereits vor Beginn der Play-offs bekundete der 25-Jährige zahlreiche Symptome, die einen Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs vermuten liess. Eine Biopsie brachte Gewissheit und die Diagnose Sarkoidose hervor. Gino Delchiappo wird derzeit durch ein Fachärztegremium adäquat betreut, damit eine bestmögliche Therapie mit der entsprechenden Medikation gewährleistet sind. Wie lange die Genesung des kräftigen Kreisläufers beansprucht, kann Stand heute nicht prognostiziert werden.

"Sarkoidose (Morbus Boeck) gilt als seltene systemische Erkrankung des Bindegewebes, die sich in Form von entzündeten Knoten (Granulome) charakterisiert und vorwiegend zwischen dem 20. und 40 Lebensjahr auftritt. Dabei handelt es sich nicht um eine Infektionskrankheit, sondern um eine Überreaktion des Immunsystems. Die genaue Ursache der Krankheit ist bis heute unbekannt", so der Verein.