HC Erlangen verpflichtet Rückraumspieler aus Lübbecke

Der HC Erlangen hat seinen Kader für die kommende Saison im Rückraum verstärkt. Der Handball-Bundesligist verpflichtet einen Rechtshänder vom Zweitligisten TuS N-Lübbecke.

Mark Nissen wechselt in die Handball-Bundesliga. IMAGO/Eibner

HC Erlangen hat den deutschen Rückraumspieler Marek Nissen unter Vertrag genommen. Den Transfer vermeldete der Bundesligist am heutigen Mittwoch (12. Juni). Der Rückraumspieler wechselt im Sommer vom Zweitligisten TuS N-Lübbecke nach Erlangen und wird mindestens bis 2026 das Trikot des bayerischen Erstligisten tragen.

Marek Nissen, welcher in der Jugend der SG Flensburg-Handewitt ausgebildet wurde, wechselte 2020 zum TuS N-Lübbecke, wo er sich als Leistungsträger etablierte. Neben seinen 102 Spielen in der 2. Liga bringt der 23-Jährige mit seinen 34 Einsätzen zudem bereits Erfahrungen aus der 1. Handball-Bundesliga mit in die Metropolregion.

Vielseitigkeit von Nissen als Plus

"Wir wollten einen talentierten und vielseitigen Rückraumspieler verpflichten, der unser Team langfristig verstärken kann. Ich freue mich, dass wir mit Marek Nissen dieses Ziel erreicht haben", zeigt sich Johannes Sellin, der auch in der kommenden Saison der Trainer des HC Erlangen bleibt, sehr zufrieden über den Transfer.

"Marek hat seine Fähigkeiten im Angriff, sowie in der Defensive bereits bewiesen. Jetzt geht es für ihn darum den nächsten Schritt in der stärksten Liga der Welt zu machen. Er passt sportlich und menschlich sehr gut zu uns", so Sellin weiter.