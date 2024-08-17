HC Erlangen verliert Franken-Derby gegen HSC Coburg

Paukenschlag im fränkischen Handball, denn Zweitligist HSC 2000 Coburg besiegte den Erstligisten HC Erlangen vor 857 Zuschauern mit 29:25 (14:13).

Für den HSC Coburg war es der letzte Test vor seinem ersten Pflichtspiel am kommenden Wochenende, der HCE stand noch mitten in der Grundlagenarbeit vor dem Saisonbeginn am 06. September 2024 in Flensburg, betont der ligahöhere HCE in einer Mitteilung.

Erlangen konnte bis auf die Olympia-Teilnehmer Christoph Steinert und Klemen Ferlin sowie den weiterhin verletzten Sebastian Firnhaber praktisch in Bestbesetzung antreten. Überschattet wird die Vorbereitung auch weiterhin von der Personalie um Spielmacher Manuel Zehnder, auch wenn der HCE dort schon personell nachgerüstet hat.

Im Tor bekam Neuzugang Khalifa Ghedbane entsprechend viel Spielpraxis und konnte dies für sich nutzen. Offensiv drückte aber vor allem der Schuh, Stefan Bauer fehlte vom Kreis die Treffsicherheit, zudem unterliefen dem neu sortierten Rückraum mit Zehnder-Ersatz Sander Øverjordet im Zusammenspiel mit Antonio Metzner und Jonathan Svensson zahlreiche Passfehler.

Johannes Sellin musste beim 10:10 (20.) personell rotieren, brachte mit Marek Nissen, Stephan Seitz und Nico Büdel im Rückraum sowie Maciej Gebala neue Kräfte auf den zentralen Positionen. Nur auf den Flügelpositionen hielt er an Hampus Olsson und Christopher Bissel fest. Besserung trat aber nicht ein, Coburg nahm ein 14:13 in die Pause.

Das Team des HCE zeigte den Zuschauern in der zweiten Halbzeit zunächst Abschlussmängel, Offensivfouls und unreifes Abwehrspiel en masse. Der Erstligist selbst spricht von einem "pomadigen Auftritt", Coburg baute den Vorsprung über das 17:15, 20:17 und 22:18 weiter aus.

"Der auf Erlanger Seite alleine mit einer sehr guten Leistung aufwartende Khalifa Ghedbane, welcher neben diversen freien Bällen auch einen 7-Meter hielt, wurde phasenweise alleine gelassen", klagt der HCE über die eigentlich sonst so starke Abwehr, in der auch Stefan Bauer nach drei Zeitstrafen sich auch die Rote Karte einfing. Am Ende stand ein 29:25-Heimerfolg des Zweitligisten.

HSC 2000 Coburg: Boukovinas, Apfel; Dettenthaler (3), Kasaii, Fuß (2), Billek (1), Krone (3/1), Helmersson (3), Knauer (1), J. Valkovskis (6), Röller (5), Jaeger (5), Schmidt