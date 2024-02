HC Erlangen verlängert mit U21-Weltmeister

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat einen U21-Weltmeister bis 2026 an den Verein gebunden.

Der HC Erlangen und Stephan Seitz haben den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Der U21-Weltmeister wird dem HCE somit mindestens bis Sommer 2026 erhalten bleiben. Der in München geborene, 1,93 Meter große Linkshänder Stephan Seitz wechselte im Jahr 2021 aus Fürstenfeldbruck zum HC Erlangen und hat sich seitdem über die U23 der Mittelfranken zu einem festen Bestandteil des Bundesligateams entwickelt.

Nach dem Gewinn der Junioren-Europameisterschaft 2021 gehörte Seitz im Sommer 2023 wieder zum deutschen Aufgebot für die U21-Weltmeisterschaft und sicherte sich mit seinem Team schließlich den viel beachteten Weltmeistertitel im eigenen Land. Doch nicht nur in der Nationalmannschaft machte das Rückraumtalent, das auch auf der Außenposition eingesetzt werden kann, auf sich aufmerksam. Im Bundesligakader des HC Erlangen überzeugte der 22-Jährige gerade in den letzten Monaten.

Vor allem in der diesjährigen Wintervorbereitung stellte er sein Können eindrucksvoll unter Beweis. Deshalb schenkte Cheftrainer Hartmut Mayerhoffer seinem Youngster im sehr wichtigen ersten Spiel nach der Winterpause das Vertrauen, das Seitz seinem Trainer wahrlich zurückzahlte. Gegen den TBV Lemgo riss Seitz in der Crunch-Time das Spiel an sich, als er mit zwei Toren und zwei Assists in den letzten Minuten zum Matchwinner wurde (» Spielbericht).

René Selke, Geschäftsführer des HC Erlangen, betonte die Bedeutung von Stephan Seitz für den Verein: ,"Wir wollen die Rollenverteilung innerhalb unseres Teams und die Kaderstruktur deutlich verbessern. Das geht nur mit einer ausgewogenen Mischung von etablierten Recken und jungen, talentierten Spielern."

Weiter führte er aus: "Da ist es ein Glücksfall, wenn wir einen Stephan Seitz in unseren Reihen haben, der nicht nur ein toller Spieler ist und eine hohe Identifikation und Leidenschaft für den HC Erlangen mitbringt, sondern auch außerhalb des Spielfeldes durch seine integrative Art längst zu einem wesentlichen und allseits beliebten Baustein unserer Mannschaft geworden ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Stephan, der zurecht von anderen Bundesligavereinen umworben wurde, weiter für den HC Erlangen entschieden hat."