HC Erlangen triumphiert mit "Glück" in Stuttgart

Der HC Erlangen konnte einen Auswärtserfolg feiern. Gegen den direkten Tabellenkonkurrenten TVB Stuttgart wurde das Spiel erst in der Schlussphase entschieden. Am Ende setzten sich die Franken mit 30:29 (15:14) durch.

"Für uns ist es ein super wichtiges Spiel hier gewesen und ich bin natürlich zweifelsohne mit dem Ergebnis sehr zufrieden", erklärte Erlangens Coach Hartmut Mayerhoffer nach der Partie und betonte: "Wir sind sehr glücklich hier die Punkte mitgenommen zu haben. Wir wissen, was es mittlerweile heißt, hier in Stuttgart zu spielen. Es war das erwartet intensive Spiel."

"Wir haben unheimlich viel verworfen, aber wir haben in der ersten Halbzeit sehr strukturiert gespielt und es wirklich gut gemacht", so der Erlanger Coach mit Blick auf den Spielverlauf. Die Franken lagen früh mit 1:4 zurück, fanden dann aber über die Abwehr ins Spiel und drehten die Partie über das Tempospiel zur 7:5-Führung (16.). Stuttgart kam zurück, erzwang beim 10:10 eine Auszeit der Gäste.

Offensiv agierte Erlangen in dieser Phase sehr clever, vor allem die erfahrenen Spieler Christoph Steinert und Nico Büdel trafen im Angriff immer die Entscheidungen. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel knapp, da Stuttgart ebenfalls durch pfeilschnelle Schlagwürfe Tore erzielte. Mit einer hauchdünnen 15:14-Führung für Erlangen ging es in die Pause.

Ferlin und Mävers die Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel konnte Heiny auf zwei Tore (18:16) erhöhen, aber im Anschluss sahen sich die Franken auch mit einem 18:19 Rückstand konfrontiert. Erlangen schlug zurück, legte wieder ein 21:20 vor und war beim 28:26 wieder auf Kurs.

"In der 2. Halbzeit schaffen wir es nicht wegzukommen und bringen Stuttgart durch unsere Fehlwürfe auch wieder ran", urteilte Mayerhoffer mit Blick auf die Schlussphase, in der sein Team sogar mit 28:29 zurücklag und dann doch noch gewinnen konnte. "Das Spiel kann dann auch in die andere Richtung gehen und Klemen Ferlin hält zwei entscheidende Bälle für uns."

Nach dem anschließenden Konter von Bialowas gab es den Siebenmeter, den Veit Mävers nervenstark zum 30:29-Auswärtserfolg verwandelte. "Beide Mannschaften standen heute unter Druck. Am Ende entgleitet uns das Spiel fast noch. Da haben wir Glück, dass Stuttgart nicht clever genug agierte, um das Spiel nach Hause zu holen. Am Ende holen wir die zwei Punkte und sind sehr froh darüber", bilanzierte Nico Büdel gegenüber Dyn.

Der Spieltag in der Handball Bundesliga

