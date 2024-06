HC Erlangen setzt weiter auf Johannes Sellin

"Der HC Erlangen und Johannes Sellin haben sich auf die Verlängerung des Vertrages als Cheftrainer bis Sommer 2026 verständigt", so der Handball Bundesligist auf seiner Homepage in einer kurzen "Breaking News" zu einer entscheidenden Weichenstellung.

Weitere Informationen gab es von Seiten des Vereins zur Verlängerung mit Johannes Sellin bislang nicht. "Ich glaube, dass es nach der Saison erstmal darum geht, die Saison Revue passieren zu lassen und zu analysieren. Und dann gemeinsam einen Weg zu finden, welcher der beste für den Verein ist", hatte der Interimscoach in der Vorwoche nach dem Sieg gegen den TVB Stuttgart erklärt.

Mit diesem Erfolg hatte der HC Erlangen eine wichtige Weiche zum Klassenverbleib gestellt - auch wenn der Klub nach der Überraschung des Bergischen HC in Berlin am letzten Spieltag noch einmal zittern musste. Auf Nachfrage, ob er Interesse an einer Weiterbeschäftigung hätte, antwortete er in der Vorwoche: "Ich glaube, wer hier in der Halle steht bei 8.000 Leuten, der hat natürlich Lust."

Am 23. April hatte Johannes Sellin die Verantwortung an der Seitenlinie nach der Freistellung von Hartmut Mayerhoffer übernommen. Zum Auftakt gab es eine Niederlage gegen den BHC, dann folgten ein Remis gegen die MT Melsungen und ein achtbares 27:32 gegen Meister Magdeburg. Das 26:23 gegen Stuttgart sollte dann die goldenen Punkte bringen, die abschließende Partie in Hannover ging mit 23:27 verloren. Dank Flensburger Schützenhilfe gegen den BHC war der Klassenverbleib dennoch perfekt.

Nico Büdel hatte für Verbleib plädiert

Nicht nur Johannes Sellin konnte sich eine eine Weiterbeschäftigung durchaus vorstellen, der Interimstrainer bekam auch Unterstützung aus der Mannschaft. "Ich finde, er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht in der Phase, wo er hier ins kalte Wasser geworfen worden ist", lobte Nico Büdel seinen einstigen Teamkollegen bei Dyn.

In der schwierigen Phase habe der Interimstrainer der Mannschaft Selbstbewusstsein gegeben und habe auch einige Dinge geändert, so Büdel nach dem letzten Saison weiter. Ob es nun mit Sellin weitergehe, wisse er allerdings noch nicht. "Ich denke, das weiß noch keiner so richtig - zumindest haben wir noch keine Informationen", sagte der Mittelmann am Sonntag. Nun ist die Frage beantwortet.

