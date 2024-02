HC Erlangen: Schlüsselspieler fehlt wochenlang

Schlechte Nachricht für den HC Erlangen: Der Handball-Bundesligist muss verletzungsbedingt wochenlang auf einen Schlüsselspieler verzichten.

Nico Büdel fehlt dem HC Erlangen in den nächsten Wochen. Ingrid Anderson-Jensen

Der HC Erlangen muss in den kommenden Wochen auf Spielmacher Nico Büdel verzichten. "Im Spiel gegen Flensburg zog sich Büdel nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler eine muskuläre Verletzung zu. In den darauf folgenden Spielen gegen Hamburg und Wetzlar biss Büdel trotz beachtlicher Schmerzen auf die Zähne, um seiner Mannschaft zu helfen", heißt es auf der Vereinshomepage.

Am Montag sei Büdel nun erfolgreich operiert worden. "Nach der nun folgenden Rehabilitationsphase wird er zeitnah auf dem Spielfeld zurück erwartet", teilte der Verein mit. Nico Büdel wird damit gegen die Füchse Berlin am Sonntag (3. März) dem Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer definitiv nicht zur Verfügung stehen. Erlangen hat derzeit nur vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz (bei einem Spiel weniger).

Nico Büdel ist einer der Schlüsselspieler des HC Erlangen. In der laufenden Saison erzielte er in 21 Spielen 51 Tore und bereitete 41 Treffer vor. Der 34-Jährige spielt seit 2017 für den HCE. Er hat bisher in 225 Bundesliga-Spielen für Erlangen 589 Mal getroffen.