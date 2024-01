HC Erlangen mit vier Personalentscheidungen

Der Handball-Bundesligist HC Erlangen verkündet vier Personalentscheidungen und nimmt mit sofortiger Wirkung Veränderungen auf und neben der Platte vor.

Europameister Johannes Sellin wird ab sofort Co-Trainer des Erlanger Cheftrainers Hartmut Mayerhoffer. Tom Hankel bleibt Assistent im Trainerteam um Mayerhoffer und ist weiterhin für technische Aufgaben zuständig.

"Sellin, der im vergangenen Sommer seine Karriere als Spieler beendet hatte, hat die in dieser Saison massiv verjüngte Drittligamannschaft der Mittelfranken mit großem Erfolg weiterentwickelt und wird dieser als Trainer auch in der Rückrunde zur Verfügung stehen", so der HC Erlangen.

Ein sofortiger Abschied

Veit Mävers gehört unterdessen nicht mehr dem Bundesligakader des HC Erlangen an. "Sportliche Gründe haben die Leitung des einzigen bayerischen Handballerstligisten dazu bewogen diese Veränderung vorzunehmen", so der Handball Bundesligist in einer Pressemitteilung.

Weitere Gründe wurden von Seiten des HC Erlangen nicht genannt. Der 23-jährige Spielmacher war erst im Sommer von der TSV Hannover-Burgdorf zum HCE gewechselt und hatte dort einen bis 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. Ob dieser aufgelöst wurde, ist offen.

Veit Mävers hatte in dieser Saison in 17 Spielen im Kader der Erlangener gestanden, erzielte dabei 28 Tore. Für Hannover hatte er zuvor in Liga und Pokal 151 Pflichtspiele auf nationaler Ebene bestritten und dabei 222 Treffer verbucht.

Zwei Verlängerungen

Regisseur Nico Büdel hingegen hat seinen Vertrag beim HC Erlangen um ein weiteres Jahr bis Juni 2025 verlängert. Er wird neben dem Bundesligatoptorjäger und Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder ab kommendem Sommer im Rückraum der Franken auflaufen.

Auch Abwehrchef Nikolai Link bleibt dem HC Erlangen bis 2025 erhalten. Seine überragenden Leistungen in der laufenden Saison waren ausschlaggebend für den Wunsch des Vereines, dass Link sein Karriereende nochmals um ein Jahr verschiebt und in seine 14. Saison mit dem Bundesligateam der Erlanger geht.