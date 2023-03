HC Erlangen holt Weltmeister Guardiola aus Lemgo

Wechsel innerhalb der Handball-Bundesliga: Weltmeister Gedeon Guardiola verlässt den TBV Lemgo Lippe und schließt sich dem HC Erlangen an.

"Wir haben gesehen, dass uns gerade in der Abwehr internationale Erfahrung fehlt. Wir müssen hier ganz einfach besser werden", sagte Sportdirektor und Trainer Raul Alonso in Bezug auf den 38-Jährigen. "Gedeon ist trotz seines fortgeschrittenen Alters topfit, geht bei jedem Spiel wie eh und je voran. Er ist ein Musterprofi und wird unseren weniger erfahrenen Spielern dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen." Erfahrungswerte konnte sich Guardiola bei seinem Zwillingsbruder Isaias einholen, der Linkshänder lief in der Saison 2016/17 für den HCE auf.

HCE-Geschäftsführer René Selke nannte Guardiola ein "Mentalitätsmonster. Wir haben uns zuletzt auf den meisten Positionen zumeist ganz erheblich verjüngt. Dabei dürfen wir aber erfahrene Spieler als Anker nicht ganz vergessen." Dass deswegen ein Mittelblockspieler den Verein verlassen werde, sei aber nicht geplant.

Guardiola hat im Handball so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Unter anderem wurde der Kreisläufer mit Spanien 2013 Weltmeister und 2018 sowie 2020 Europameister und mit den Rhein-Neckar Löwen zweimal deutscher Meister. 2020 wechselte er aus Mannheim nach Lemgo, mit den Ostwestfalen gewann er 2021 überraschend den DHB-Pokal.

Ursprünglich wollte Guardiola nach der Saison in seine spanische Heimat zurückkehren. Nun sucht er in Erlangen noch einmal eine neue Herausforderung. Ziel sei laut den Mittelfranken die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb.