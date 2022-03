HC Erlangen holt Olafur Stefansson in sein Trainerteam

Der HC Erlangen hat nach der jüngsten Übernahme der Cheftrainerposition durch Sportdirektor Raul Alonso die Neustrukturierung seines Trainerteams abgeschlossen. Mit Olafur Stefansson (48) konnten die Mittelfranken eine echte Handball-Ikone für sich gewinnen.

Ab sofort ergänzt der ehemalige isländische Nationalspieler und viermalige Champions-League-Sieger (einmal mit dem SC Magdeburg, dreimal mit Ciudad Real) das Erlanger Trainerteam um Raul Alonso und Tom Hankel.

Stefansson, der in seiner aktiven Zeit 330-mal im rechten Rückraum für die isländische Nationalmannschaft auflief, war zuletzt viele Jahre in Island als Trainer tätig. Der 48-Jährige, der aus seiner Zeit in Mannheim und Magdeburg perfekt Deutsch spricht, soll "mit seiner großen Erfahrung gerade die individuelle Entwicklung der Erlanger Spieler begleiten und Raul Alonso bei der täglichen Trainingsarbeit ergänzen", so der HCE auf seiner Website. Hankel bleibt unverändert neben Stefansson Assistenztrainer und wird sich überdies um die Leitung im Nachwuchsleistungszentrum kümmern.

HCE-Geschäftsführer René Selke beschreibt Stefansson als "idealen Kandidaten": "Von ihm werden nicht nur die jungen Spieler sehr viel lernen und profitieren können." Stefansson stößt bereits in dieser Woche zum Team. "Es freut mich sehr, dass es zu dieser Vereinbarung gekommen ist", wird der ehemalige Weltklasse-Linkshänder zitiert: "Ich hatte zwei Wochen lang die Möglichkeit, die Mannschaft und das Trainerteam kennenzulernen und zu beobachten. Während meiner Hospitation konnte ich auch Teile einiger Trainingseinheiten leiten, sodass auch die Trainer und Spieler Gelegenheit hatten, mich kennenzulernen."

Der HC Erlangen hat aktuell 15:27 Punkte auf dem Konto und belegt Rang 13. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) haben die Mittelfranken ein immens wichtiges Heimspiel vor der Brust, gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke soll der Abstand zur gefährlichen Zone vergrößert werden.