HC Erlangen gewinnt Test gegen SG BBM Bietigheim

Mitten in der EM-Euphorie steckt der HC Erlangen in der Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben in der Handball-Bundesliga. Am Freitagabend traf der Erstligist im sogenannten Rixespiel auf Zweitligist SG BBW Bietigheim. Das anfangs ausgeglichene Spiel konnte Erlangen am Ende mit 33:29 (15:16) für sich entscheiden.

Stephan Seitz erzielte sieben Treffer im Rixe-Spiel zwischen dem HC Erlangen und der SG BBM Bietigheim. IMAGO/Eibner