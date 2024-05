HC Empor Rostock nach Hinspiel gegen Eintracht Hildesheim auf Kurs

Einmal hat Eintracht Hildesheim in der ganzen Saison verloren. Bis zum ersten Aufstiegsrundenspiel gegen den HC Empor Rostock. Die Hanseaten sicherten sich ein Fünf-Tore-Polster für das Rückspiel.

In der mit 3549 Zuschauern vollbesetzten Rostocker Stadthalle kamen die Hanseaten direkt besser in das Spiel gegen Nord-West-Staffelmeister Eintracht Hildesheim. Ein Doppelschlag sorgte direkt für einen soliden Grundstein, auf dem die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde eine gesicherte Zwei-Tore-Führung aufbauten.

Hildesheim, das die Favoritenrolle wie auch Gegenüber Empor von sich gewiesen hatte, schaffte es erst, über eine Abwehrumstellung an Stabilität hinzuzugewinnen. Nach dem 6:8 (14.) war dieser Effekt aber futsch. Stattdessen liefen die Gäste vier Minuten später einer Hypothek von fünf Toren hinterher, Trainer Daniel Deutsch drückte auf den Timeoutbuzzer (7:12).

Bei den Gastgebern waren in dieser Phase gerade Linkshänder Andre Meuser und Kreisspieler Dennis Mehler Aktivposten. Trotz Vorteilen in den Eins-gegen-Eins-Duellen schaffte es die Eintracht aber nicht, diese Faktoren zu neutralisieren. Ergo liefen die Hansestädter beim 14:8 erstmals auf sechs Treffer davon, zur Pause stand es 18:13.

Rostock bleibt souverän

Ein Problem war für die Hildesheimer auch die ausbleibende Torwartleistung. So folgte der zweite Durchgang einem klaren Muster: Empor zig auf fünf Tore davon, Hildesheim verkürzte. Ein großes Handicap für die Eintracht aber war, dass Philipp Wäger im zweiten Abschnitt wegen einer Rippenprellung nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Folglich zogen die Hanseaten über ein 24:18 (38.) zum 26:19 davon (41.): Daniel Deutsch buzzerte zur Auszeit. Mit Erfolg: zwar benötigten die Niedersachsen eine kurze Anlaufzeit bis zum 27:21, dann aber drehten die Gäste auf und verkürzten beim 28:26 auf zwei Treffer. Gerade Jakub Tonar stach in dieser Phase heraus.

Eine Zeitstrafe unterbrach die Aufholjagd der Hildesheimer dann aber, und Rostock gewann die verloren gegangene Souveränität zurück. So stellten die Gastgeber in der Schlussphase wieder auf plus fünf und gewannen letztlich mit 32:27. Die Chance auf das plus sechs vergab Matheus Costa Diaz in der Schlussaktion beim Siebenmeter gegen Torwart Jan Jochens. Das Rückspiel steigt am Sonntag.