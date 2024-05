HC Empor Rostock hält Trainerduo

Der HC Empor Rostock kann auch in der kommenden Saison mit seinem Trainerduo planen. Nach Chefcoach Nicolaj Andersson hat auch Co-Trainer Tobias Seering seinen Vertrag verlängert.

Das Trainerduo beim HC Empor Rostock bleibt komplett. Nach Chefcoach Nicolaj Andersson, der seinen bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert hat, unterzeichnete Co-Trainer Tobias Seering einen bis 2026 datierten Kontrakt. Das gab der Drittligist heute (22. Mai) bekannt.

Seit vier Jahren in Rostock

Seering ist seit September 2020 für Empor tätig. Der damalige Landestrainer betreute zusammen mit Tristan Staat die Rostocker Handball-Talente in der A-Jugend-Bundesliga. Am 1. Februar 2023 stieg der A-Lizenz-Inhaber als hauptberuflicher Trainer beim HCE ein und zeichnet seitdem für die U 23 des Vereins verantwortlich.

In der laufenden Saison war er zweifach gefordert - als Coach der zweiten Mannschaft und als Co-Trainer in der 3. Liga. "Das war ein sehr intensives Jahr, was mega Spaß gemacht hat", sagt Tobias Seering, der bereits zwei Ziele (Klassenverbleib mit der U 23 in der Oberliga Ostsee-Spree und Qualifikation der ersten Mannschaft für die Aufstiegsrunde) erreicht hat. Nun soll mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga die Krönung folgen.

Kampf um den Aufstieg

Empor startet am 30. Mai mit einem Heimspiel gegen den Sieger der Nord-West-Staffel (18.30 Uhr) in die Aufstiegsrunde. "Wir freuen uns mega darauf", sagt der 43-jährige Seering.

Die Zusammenarbeit mit Nicolaj Andersson sei perfekt, schwärmt der gebürtige Eisenacher. "Wir verstehen uns blind." Die beiden Handballtrainer tauschen sich viel aus und pflegen auch privat ein freundschaftliches Miteinander. "Tobias ist eine extrem große Hilfe, auch in organisatorischen Fragen. Wir kommunizieren viel. Für mich ist wichtig, dass er ehrlich ist. Loyalität gehört zu den höchsten Werten", betont Nicolaj Andersson.