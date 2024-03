HC Empor Rostock gewinnt Heimspiel gegen die HSG Ostsee souverän

Die Formkurve des HC Empor zeigt deutlich nach oben. Die Rostocker bezwangen am Sonntag die HSG Ostsee N/G mit 36:28 (17:13). Damit festigte der HCE Tabellenplatz zwei und baute den Vorsprung auf die Verfolger Füchse Berlin II und Oranienburger HC auf sieben Punkte aus.

Nach der Heimniederlage gegen die Füchse Berlin II am vergangenen Wochenende galt es für die HSG Ostsee am Sonntagabend, neu anzugreifen und beim Aufstiegsfavoriten, dem HC Empor aus Rostock, ein gutes Spiel abzuliefern.

Vor 710 Zuschauern in der ausverkauften OSPA-Arena ging die HSG schnell mit 0:2 (2.) in Führung, doch die Gastgeber drehten den Spielstand mit einem 4-Tore-Lauf und gaben die Führung ab diesem Zeitpunkt (6.) auch nicht mehr her. Doch die HSG ließ sich nicht abschütteln und sorgte dafür, dass es anfangs ein weitgehend ausgeglichenes Spiel wurde und Empor sich lange nie mit mehr als drei Toren absetzen konnte.

HSG Ostsee verschläft Start der zweiten Halbzeit

Beim 13:17-Halbzeitstand war noch alles drin für die Gäste. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte wurde die Partie eindeutiger. Bereits in der 33. Minute konnten sich die Hausherren auf sieben Tore absetzen (14:21). Die HSG nahm daraufhin eine Auszeit und hatte kurz darauf sogar in Überzahl die Chance, Tore gutzumachen. Dies gelang jedoch nicht und Empor konnte sich weiter absetzen (14:24, 39.).

Die HSG bekam trotz aller Bemühungen den Zugriff auf das Spiel nicht zurück und konnte nicht verhindern, dass die Rostocker den Vorsprung immer weiter ausbauten und am Ende mit 36:28 deutlich gewannen.

"Die Jungs hatten richtig Spielfreude und haben nie aufgehört zu laufen. Das war richtig gut", freute sich Rostocks Trainer Nicolaj Andersson. "Mit den Spielen im Januar und Februar waren wir nicht zufrieden, aber jetzt sind wir wieder in der Spur und wollen da weitermachen", blickt er Andersson außerdem auf die nächsten Aufgaben. Für die Rostocker geht es am 23. März beim Verfolger Oranienburger HC weiter.

Zu viele Fehler

„In der ersten Halbzeit hat unsere offene Deckung ganz gut funktioniert, wir waren im Angriff aber bisschen zu fehlerbehaftet und haben daraus resultierend dann Gegenstöße bekommen", befand HSG-Torhüter Max Folchert.

„In der zweiten Halbzeit haben wir die ersten fünf Minuten komplett verschlafen. Haben die Zweikämpfe in der Abwehr verloren, aber vor allem technische Fehler im Angriff gemacht plus Fehlwürfe und sind dann direkt wieder in Gegenstöße gelaufen. Und so war die Marschroute, die wir in der Halbzeit besprochen hatten - schnell wieder auf zwei oder drei Tore ranzukommen - gelaufen. Unser fehlerbehaftetes Angriffsspiel war Grund dafür, dass Rostock in der zweiten Halbzeit davonziehen konnte", fasst Folchert das Spiel zusammen.

Mit 18:26 Punkten hat die HSG trotzdem noch eine Differenz von sechs Punkten auf die Abstiegsränge. Am 22. März geht es zu Hause gegen die HSG Eider-Harde weiter, welche mit vier Punkten Vorsprung einen Tabellenplatz vor der HSG Ostsee liegt.

HC Empor Rostock - HSG Ostsee N/G 36:28 (17:13)

HC Empor Rostock: Wetzel, Malchow, Kominek; Meuser (10), Lößner (8), Pechstein 6), Schmidt (3/1), Schütze (2), Aukstikalnis (2), Fischer (1), Mehler (1), Funke (1), Prüter (1), Fischer (1), Reichardt (1), Siegler

HSG Ostsee N/G: Folchert (1), S. Schramm; Nagorsen (6), Möller (5), L. Haack (5), Farschchi (3), Kaiser (2), Portratz (2), Litzenroth (1), Baasch (1), Barthel (1), M. Schramm (1), J. Haack, Gohlke

Zuschauer: 710

Schiedsrichter: Jan Krüger / Björn Schmidt

Strafminuten: 8 / 2