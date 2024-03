HC Elbflorenz verpflichtet französischen Torhüter

Der HC Elbflorenz Dresden hat mit Torhüter Robin Cantegrel den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt vom französischen Zweitligisten Pontault-Combault Handball an die Elbe und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2026.

"Ich freue mich sehr, ab Sommer für den HC Elbflorenz Dresden zu spielen", sagt Robin Cantegrel zu seinem Wechsel. Sowohl die Ziele des Vereins als auch meine persönlichen Vorstellungen passen wunderbar zusammen, weshalb mir die Entscheidung leichtgefallen ist, nach Dresden zu wechseln."

Cheftrainer André Haber freut sich über die Verstärkung: „Ich bin sehr froh, dass uns die Verpflichtung von Robin gelungen ist. Er verfügt bereits über einen großen Erfahrungsschatz, sowohl in der 1. und 2. französischen Liga als auch im Ausland, sodass wir mit Sicherheit als Team von seiner Qualität profitieren werden."

Cantegrel wurde am 13. Februar 1995 in Nantes geboren und begann beim HBC Nantes mit dem Handballspielen. Im Alter von 22 Jahren wechselte er zum Zweitligisten Pontault-Combault Handball, einer Mannschaft aus einem Pariser Vorort, mit der ihm 2018 der Aufstieg in die erste Liga gelang. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er vom damaligen Nationaltrainer in die französische Nationalmannschaft berufen und absolvierte im April 2019 ein Länderspiel.

Nach Stationen bei Cesson Rennes MHB und RK Vardar Skopje (Nordmazedonien) ging der 1,93 Meter große Schlussmann im Sommer 2021 nach Frankreich zurück und schloss sich für eine Saison dem Verein Fenix Toulouse an.

2022 folgte die Rückkehr zum Zweitligisten Pontault-Combault Handball. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 29-Jährige bislang 15 Einsätze in der Proligue und weist eine Fangquote von 35 Prozent auf.

Cantegrel fiebert seinem Engagement in Deutschland entgegen: "Ich freue mich schon jetzt darauf auf die Stadt zu entdecken sowie zum ersten Mal die Heimspiel-Atmosphäre in der BallsportARENA Dresden zu erleben" Ab der kommenden Spielzeit wird er in Dresden mit der Rückennummer 77 auflaufen.