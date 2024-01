HC Elbflorenz verlängert langfristig mit Nachwuchskoordinator

Der Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden und Nachwuchskoordinator Gonzalo Tajuelo werden ihre Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Der Spanier hat sich langfristig an den Verein gebunden.

Die "Tiger" haben den Vertrag mit dem 29-jährigen Gonzalo Tajuelo langfristig bis 2029 verlängert. Tajuelo leitet seit Sommer 2022 die Geschicke im Nachwuchsleistungszentrum des HCE.

Der Sportliche Leiter Rico Göde sagt: "Es ist schön zu sehen, dass Gonzalo seinen Vertrag bei uns langfristig verlängert hat und wir den eingeschlagenen Weg weiterhin gemeinsam bestreiten. Er steht zu 100 Prozent hinter dem Projekt HC Elbflorenz Dresden und bringt uns mit seiner Erfahrung und Engagement in der Nachwuchsarbeit weiter voran."

"Natürlich haben wir in Zukunft auch noch einige Baustellen zu bewältigen, um den Jugendlichen aus der Region eine Perspektive für die Ausübung von leistungsorientiertem Handball zu bieten", räumt Göde ein.

"An allererster Stelle steht dabei der dringend benötigte Zugang zur Eliteschule des Sports sowie die Verbesserung unserer NLZ-Struktur. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir diese Ziele gemeinsam mit Gonzalo erreichen können, da er in den vergangenen beiden Jahren bereits sehr viel in unserem Verein geschaffen hat."

Kam 2022 nach Dresden

Gonzalo Tajuelo ist gebürtiger Spanier und stammt aus der Provinz Ciudad Real. Im Sommer 2022 kam der 29-Jährige nach Dresden, um die Leitung des HCE-Nachwuchsleistungszentrums von Kay Blasczyk zu übernehmen. Seit Saisonbeginn steht der erfolgreiche Absolvent der EHF Mastercoach-Lizenz zudem als Cheftrainer des Dresdner Perspektivteams an der Seitenlinie.

"Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unserer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Gemeinsam mit unserem Trainerteam sowie dem Sportlichen Leiter Rico Göde möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dieses wunderbare Projekt stetig weiterzuentwickeln", so Gonzalo Tajuelo.

"Ich bin davon überzeugt, dass unser NLZ in den kommenden Jahren noch weiterwachsen kann und wird. Das ist mein Antrieb, um auch in Zukunft mit voller Energie für den Erfolg des Vereins zu arbeiten."