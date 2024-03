HC Elbflorenz stattet Linksaußen mit Profivertrag aus

Der HC Elbflorenz Dresden hat einen Reservespieler mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der 22-jährige Linksaußen Jannik Dutschke wird ab der kommenden Spielzeit 2024/25 fest zum Zweitligakader des HC Elbflorenz Dresden gehören. Bislang lief Dutschke vorrangig für das Dresdner Perspektivteam auf, stand allerdings auch bereits insgesamt 14 Mal im Kader der 1. Mannschaft und wird ab Sommer mit der Rückennummer 35 für die Tiger auflaufen.

Haber: "Sehr positives Signal"

Cheftrainer André Haber sagt zur Verlängerung: "Ich freue mich sehr, dass mit Jannik der nächste Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum die Chance erhält, in den Kader unserer Bundesligamannschaft aufzurücken. Das ist ein sehr positives Signal für unsere gute Nachwuchsarbeit und ermutigt hoffentlich auch den ein oder anderen Nachwuchsspieler, sich in Zukunft für die Bundesliga anzubieten."

Auch der Sportliche Leiter Rico Göde freut sich, dass mit Jannik Dutschke nun ein Spieler aus dem Nachwuchs ab der kommenden Saison zum Profikader gehören wird: "Es ist sehr schön zu sehen, dass es mit Jannik ein Sportler aus der Speerspitze unseres Nachwuchsleistungszentrums in den Kader unserer Zweitligamannschaft geschafft hat."

"Das ist nicht nur ein Fingerzeig für all unsere Nachwuchssportler, sondern auch eine Wertschätzung für die tägliche Arbeit unserer Trainer im NLZ. Jannik hat sich mit seinen Leistungen diesen Vertrauensvorschuss erarbeitet und bekommt nun die Möglichkeit, sich in der kommenden Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga weiterzuentwickeln", so Göde.

Jannik Dutschke stammt gebürtig aus Lößnitz und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der SG Nickelhütte Aue. Im März 2021 gab der 22-Jährige sein Zweitligadebüt für den EHV Aue im Derby gegen den HC Elbflorenz. Damals feierten die Dresdner einen 35:22-Erfolg im Erzgebirge.

Im Sommer 2022 folgte für Dutschke der Wechsel in die sächsische Landeshauptstadt. Seitdem hat er insgesamt 45 Spiele in der Oberliga und 14 Partien in der 2. Bundesliga für den HCE absolviert und insgesamt 130 Treffer erzielt. In der kommenden Saison wird er nun gemeinsam mit Julius Dierberg das Duo auf Linksaußen bilden.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir sowohl der Verein als auch Trainer André Haber entgegenbringen und freue mich, die nächsten zwei Jahre mit dieser großartigen Mannschaft zusammenzuspielen. Ich hoffe, den HC Elbflorenz und die Stadt Dresden bestmöglich zu repräsentieren und mich persönlich weiterzuentwickeln", sagt Jannik Dutschke.