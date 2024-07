HC Elbflorenz: Rückraumspieler soll Spielpraxis in Bernburg sammeln

Der Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden gibt einen Rückraumspieler per Zweitspielrecht zu einem Drittligisten ab. Dort soll er Spielpraxis sammeln.

Der HC Elbflorenz Dresden hat Rückraumspieler Maurice Niestroj für die kommende Saison 2024/25 mit einem Zweitspielrecht für den Drittligisten SV Anhalt Bernburg ausgestattet. Der 21-Jährige gehört seit der vergangenen Saison zum Profikader des HCE, kam allerdings vorrangig in der zweiten Mannschaft der "Tiger" zum Einsatz.

"Maurice ist ein junger Spieler, der bei uns bereits Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte. Um sich weiterzuentwickeln, benötigt er jedoch vor allem Spielzeit, die wir ihm aktuell bei uns nicht in dem Maß garantieren können. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Maurice nun ein Zweitspielrecht für den Drittligisten SV Anhalt Bernburg erhält und Spielpraxis auf einem höheren Level als Viertliganiveau bekommen wird", wird Dresdens Sportlicher Leiter Rico Göde in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Maurice Niestroj wechselte im Jahr 2019 als B-Jugendlicher vom SC Magdeburg elbaufwärts nach Dresden und stand in der Saison 2020/21 erstmals im Profikader. Seitdem absolvierte der Rückraumspieler bislang insgesamt 38 Zweitliga-Partien für den HC Elbflorenz, in denen ihm elf Treffer gelangen. In der Oberliga (4. Liga) stand Niestroj zudem in 68 Spielen auf dem Feld und erzielte 251 Treffer.