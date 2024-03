HC Elbflorenz Dresden verlängert mit türkischem Nationalspieler

Der HC Elbflorenz Dresden hat den Vertrag mit Doruk Pehlivan um zwei weitere Jahre verlängert. Der türkische Rückraumspieler wird demnach mindestens bis Sommer 2026 bei dem Zweitligisten bleiben.

Doruk Pehlivan (rechts, hier mit dem sportlichen Leiter Rico Göde) bleibt in Dresden. HCE

Seit seinem Wechsel im Oktober 2023 hat sich Pehlivan zum Leistungsträger in Dresden entwickelt. „Es ist sehr schön, dass Doruk noch zwei weitere Jahre in Dresden bleibt“, freut sich der sportliche Leiter Rico Göde. „Er hat sich Schritt für Schritt im Team integriert und nach seiner langen Leidenszeit in der Vergangenheit mehr und mehr zu alter Stärke gefunden.“

Pehlivan sei "ein abwehrstarker und körperlich präsenter Spieler, der uns auch offensiv sehr weiterhilft und dies in den vergangenen Spielen stets unter Beweis gestellt hat", wie Göde betont. "Deswegen freuen wir uns sehr, dass Doruk den Weg weiterhin mit uns gehen möchte."

Doruk Pehlivan wurde in Çankaya geboren und gab bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der türkischen Süper Lig. Nach Stationen beim Handballclub Fivers Margareten (Österreich), KS Kielce (Polen) und GWD Minden kam der türkische Nationalspieler im Oktober 2023 zum HC Elbflorenz, um den Ausfall von Maximilian Janke zu kompensieren. Seitdem hat er für die Dresdner 18 Zweitligapartien bestritten und 30 Tore erzielt.

„Ich freue mich sehr darauf auch in den kommenden beiden Jahren ein Teil dieser Mannschaft zu sein und das HCE-Trikot zu tragen“, sagt Pehlivan zu seiner Vertragsverlängerung. „Der gesamte Verein und die Stadt bieten sehr gute Voraussetzungen für meine persönliche Entwicklung. Zudem haben wir innerhalb der Mannschaft eine sehr gute Teamchemie, sodass mir die Entscheidung am Ende sehr leichtgefallen ist.“