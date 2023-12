HC Elbflorenz Dresden verlängert mit Rechtsaußen

Der HC Elbflorenz Dresden hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit einem Rechtsaußen bis 2026 verlängert.

Vincent Klepp hat beim Handball-Zweitligisten aus Dresden ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Der Rechtsaußen spielt seit 2021 bei den "Tigern" und stand in dieser Saison bislang in allen 16 Saisonspielen im Kader, in denen ihm 18 Treffer gelangen. Cheftrainer André Haber sagt zur Verlängerung: "Es ist sehr schön, dass Vincent zwei weitere Jahre bei uns bleibt. Ich finde er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, ist ein absoluter Teamplayer und tut uns sehr gut in unserer Mannschaft."

Klepp wechselte im Sommer 2021 aus der U23 des THW Kiel an die Elbe. Seitdem stand der 22-Jährige in 75 Zweitligaspielen im Kader des HCE und konnte insgesamt 54 Treffer erzielen. Dazu kommen drei Partien im DHB-Pokal. Ab der kommenden Saison wird Vincent Klepp mit der Rückennummer 10 für die Tiger auflaufen. "Ich freue mich sehr zwei weitere Jahre ein Teil dieser Mannschaft zu bleiben. Sowohl beim HC Elbflorenz als auch in der Stadt Dresden fühle ich mich sehr wohl und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns als Team auf unserem gemeinsamen Weg weiterentwickeln", sagt Vincent Klepp zu seinem Verbleib in Dresden.