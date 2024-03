HC Eintracht Hildesheim mit zwei Vertragsverlängerungen

Der HC Eintracht Hildesheim, aktuell ungeschlagener Tabellenführer der Staffel Nord-West in der dritten Liga, verkündet zwei Vertragsverlängerungen für die kommende Saison.

Jakub Tonar wird zwei weitere Jahre für den HC Eintracht Hildesheim spielen, auch der Vertrag mit Tjark Jonas wurde um ein weiteres Jahr verlängert. "Beide Spieler sind damit auch weiterhin feste Bestandteile unserer Mannschaft. Ich freue mich sehr, dass wir so einen weiteren Schritt in Richtung Kaderkontinuität erreicht haben" so Daniel Deutsch, Trainer und sportlicher Leiter des HCE.

Jakub Tonar spielt seit 2020 in Hildesheim und gehört zu den "herausragenden Leistungsträgern im Rückraum". "Wir sind froh, dass wir Jakub halten konnten, denn natürlich sind seine handballerischen Fähigkeiten auch in anderen Clubs bekannt", freut sich Deutsch über die Verlängerung des 26-Jährigen Tschechen.

Während Jakub Tonar zwei weitere Jahre bleibt, wurde der Vertrag mit Tjark Jonas zunächst nur für ein Jahr verlängert. Der 21-Jährige Linksaußen, der bereits seit 2018 für Eintracht spielt, hat sich auf seiner Position als Ergänzung zu Lothar von Hermanni verlässlich gezeigt. "Warum also etwas ändern, was sich bewährt hat" so Daniel Deutsch.

Während Torwart-, Außen-, und Kreispositionen in Hildesheim jetzt abschließend besetzt sind, laufen hinsichtlich Verstärkungen im Rückraum aktuell noch viele Gespräche. Zunächst gilt es für den HCE jedoch, das Saisonziel zweite Bundesliga zu erreichen. Mit 45:1 Punkten und dem ersten Tabellenplatz der Staffel Nord-West scheint das Erreichen der Aufstiegsrunde sieben Spieltage vor Saisonende schon ziemlich sicher. Nach Ostern steht allerdings zunächst das Topspiel gegen den Tabellenzweiten auswärts beim TV Emsdetten an.