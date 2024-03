HC Eintracht Hildesheim mit souveränem Start-Ziel-Sieg beim MTV Großenheidorn

Der Tabellenführer war für den MTV Großenheidorn wie befürchtet eine Nummer zu groß. Nach 60 einseitigen Minuten verloren die Gastgeber mit 26:36 (11:17) gegen den HC Eintracht Hildesheim.

"Am Ende waren wir chancenlos. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient", so MTV-Trainer Stephan Lux nach Abpfiff. Spätestens nach dem 0:6-Fehlstart (6.) war den Hausherren klar: Hier ist heute nicht viel drin. Weil die Chancenauswertung weiterhin nicht passte, wuchs der Rückstand in der 20. Minute auf 5:13.

Kurz vor der Halbzeit konnte sich der MTV zwar noch einmal auf vier Tore herankämpfen (10:14, 26.), doch der HC konterte mit einem 3:0-Lauf und ging mit einer 11:17-Führung in die Kabine. Spätestens als nach Wiederanpfiff die ersten beiden Hildesheimer Versuche zum 11:19 im Heidorner Netz landeten, war die Entscheidung gefallen.

Einige Fans verließen zu diesem Zeitpunkt frühzeitig die Halle und verpassten einen leidenschaftlichen Auftritt der Mannschaft, die auch nach dem Acht-Tore-Rückstand nicht aufgab. Doch die Eintracht drückte weiter aufs Tempo und der Rückstand der Hausherren wuchs in der 42. Minute auf zehn Tore an (16:26).

Am Ende stand 26:36 (11:17) auf der Anzeigetafel und die Gäste fuhren nach einem souveränen Start-Ziel-Sieg mit zwei Punkten zurück nach Hildesheim.

MTV Großenheidorn - HC Eintracht Hildesheim 26:36 (11:17)

MTV Grossenheidorn: Ende, Wernlein; Müller (5), Pohl (4/2), Weiß (3/1), Lippert (3), Kirchhoff (2), Bormann (2), Nolte (2), L. Ritter (2), Buhre (2), M. Ritter (1), Saars, Meuter, Kaellner

HC Eintracht Hildesheim: Jochens, Krka; von Hermanni (13/5); Tonar (5), Ehlers (5), Gruszka (3), Quedenbaum (3), Billepp (2), Hanemann (2), Butkus (1), Schade (1), Jonas (1), Myrbakk, Most, Juric, Wäger

Zuschauer: 537

Schiedsrichter: Eligiusz Baier / Max Töpfer

Strafminuten: 10 / 6

rote Karte: Benas Butkus (HC Eintracht Hildesheim), 46. Minute nach 3x Zwei-Minuten