HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet Torhütertalent aus Veszprem

Der HBW Balingen-Weilstetten holt zur kommenden Saison einen jungen, ungarischen Torhüter von Telekom Veszprem und schließt damit die Kaderplanung auf der Torhüterposition ab.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wechselt Benedek Nagy zur neuen Saison von Telekom Veszprem zum HBW Balingen-Weilstetten und wird gemeinsam mit Mateusz Kornecki das Duo im Tor bilden.

"Mit Benedek und seinem Berater stehen wir schon seit einiger Zeit in Verbindung. Gemeinsam mit unserem künftigen Trainer Matti Flohr sind wir der Überzeugung, dass er sehr gut zu unserer Mannschaft und vor allem als Partner sehr gut zu unserer anderen Torhüter-Neuverpflichtung Mateusz Kornecki passen wird", freute sich HBW-Geschäftsführer Felix König über den Neuzug.

Internationale Erfahrungen in Ungarn und Spanien

Benedek Nagy absolvierte seine komplette handballerische Ausbildung in den Jugendmannschaften von Veszprem. Bereits 2018 bekam er beim ungarischen Serienmeister seinen ersten Profivertrag. Um möglichst viele Spielanteile zu bekommen, wurde der 22-Jährige zunächst zwei Jahre an Gyöngyösi KK und anschließend für ein Jahr an Tatabanya KC ausgeliehen. Zur Saison 2023/24 holte Veszprem ihn zurück, um ihn nach und nach an die eigene Mannschaft heranzuführen.

Im Saisonendspurt erhielt der ungarische Champions League-Teilnehmer vor knapp zwei Monaten allerdings eine Anfrage von Atlético Valladolid, weil sich dort ein Torhüter schwer verletzt hatte, sodass Nagy kurzerhand in die spanische Liga Asobal ausgeliehen wurde. Von dort wird er nun zum HBW Balingen-Weilstetten stoßen.