HBW Balingen-Weilstetten trifft zwei Personalentscheidungen

Während die Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten in den letzten Wochen den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Handball-Bundesliga signifikant verringern konnte, haben die Verantwortlichen der "Gallier" mit Hochdruck an der Mannschaft für die Saison 2024/25 gebastelt. In dem Zusammenhang hat HBW-Geschäftsführer Felix König nun die nächsten zwei Entscheidungen verkündet.

Oddur Gretarsson verlässt Balingen im Sommer. IMAGO/Eibner