HBW Balingen-Weilstetten präsentiert Nachfolger von Jens Bürkle

Im November des vergangenen Jahres hat Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten verkündet, dass sie zum Ende der laufenden Saison die Zusammenarbeit mit Trainer Jens Bürkle beenden werden. Heute präsentierte der Verein den neuen Cheftrainer.

"Rückblickend auf unsere Arbeit der letzten Wochen, bin ich mir zu hundert Prozent sicher, dass wir mit Matthias "Matti" Flohr die richtige Entscheidung getroffen haben“, verkündete König, dass der frühere Co-Trainer der Gallier ab dem Sommer 2024 der neue Chef-Coach beim HBW Balingen-Weilstetten sein wird. Der 41-jährige, ehemalige Nationalspieler war bereits von 2016 bis 2022 als Spieler sowie als Co-Trainer tätig, bevor er zur Saison 2022/23 den Trainerposten beim TSV Bayer Dormagen übernommen hatte.

"Mit Matti werden wir einen sehr akribischen und analytischen Trainer bekommen, der zum einen aus seiner Zeit als Spieler unheimlich viel Erfahrung mitbringt und der zum anderen sowohl die erste als auch die zweite Liga sehr gut kennt", erklärte König. Der künftige Balinger Chef-Coach habe in Dormagen zudem unter Beweis gestellt, dass er mit jungen, talentierten Spielern genauso gut arbeiten kann wie mit gestandenen Bundesligaprofis. "Außerdem weiß Matti aus seiner Zeit hier in Balingen, wie der HBW tickt. Er kennt die Halle, einen Großteil der Mannschaft, er kennt die Fans, aber was viel, viel wichtiger ist: Wir bekommen einen Trainer, der die HBW-DNA in sich trägt," unterstrich König.

Die Gespräche mit Geschäftsführer Felix König und allen Beteiligten seien von Anfang an sehr vertrauensvoll und ehrlich gewesen, meinte der künftige HBW-Coach nach der Vertragsunterzeichnung. "Meine Jahre als Spieler und Co-Trainer beim HBW waren eine sehr besondere Zeit und zusammen mit meiner Familie kehre ich im Sommer wieder in ein heimisches Umfeld zurück," meinte Flohr, dass er sich darauf freue, in der Arena mit ihrer tollen Atmosphäre wieder viele bekannte Gesichter zu sehen.

Flohr: "Persönlich, sportlich und familiär etwas ganz Besonderes"

"In den letzten Wochen habe ich einige Angebote abgelehnt, da sich die wirtschaftliche und strukturelle Situation des TSV sehr gut entwickelt hat. Das Traineramt in Balingen ist jedoch für mich persönlich, sportlich und familiär etwas ganz Besonderes und somit der richtige Schritt. Ich möchte mich schon jetzt bei allen bedanken, die mich und meine Familie hier in der gesamten Zeit unterstützt haben und dies auch weiterhin tun. Mein besonderer Dank gilt natürlich meinem Trainerteam und meiner Mannschaft. Wir werden uns in der Rückrunde nochmal verbessern und die Saison erfolgreich beenden!", sagte Flohr.

"Wir vom TSV Bayer bedauern den Abgang von Matthias Flohr sehr und wären den eingeschlagenen Weg gerne gemeinsam weiter mit ihm gegangen. Mattis Verbundenheit mit Balingen sowohl auf sportlicher wie auch auf familiärer Ebene können wir allerdings nachvollziehen und wünschen ihm und seiner Familie nur das allerbeste für den weiteren Weg", so TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel.