HBW Balingen-Weilstetten mehrere Monate ohne Leo Prantner

Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib für HBW Balingen-Weilstetten. Das Schlusslicht muss im weiteren Saisonverlauf auf Leo Prantner verzichten, der sich am Freitag bei der Niederlage gegen Melsungen schwer verletzte.

"Im Nachhinein gesehen ist die 22:25-Niederlage am vergangenen Freitagabend für den HBW Balingen-Weilstetten doppelt bitter", so der Pressedienst der HBW Balingen-Weilstetten: "Zum einen, weil die Niederlage insgesamt gesehen vermeidbar gewesen wäre und zum anderen, weil sich kurz nach der Halbzeitpause der italienische Rechtsaußen Leo Prantner verletzt hat und nicht mehr mitwirken konnte."

Direkt nach der Verletzung wurde der 22-Jährige von Mannschaftsarzt Dr. Wilfried Gfrörer noch in der Mannschaftskabine untersucht und seine Diagnose einer schweren Verletzung hat sich nach Angaben des Handball Bundesligisten im Laufe des heutigen Montages bestätigt.

"Der Linkshänder wurde bereits am Nachmittag nach weiteren, eingehenden Untersuchungen, bei denen die Ruptur des vorderen Kreuzbandes und weitere Bänderverletzungen bestätigt wurden, in München operiert", so der Verein, der anfügt: "Leo Prantner wird damit den Galliern über mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen."

Leo Prantner ist mit 74 Toren derzeit bester Schütze von HBW Balingen-Weilstetten in der aktuellen Saison. Der Rechtsaußen, der in der Jugend aus seiner Heimat im italienischen Meran in den Nachwuchs der SG Flensburg-Handewitt wechselte, war im Sommer 2023 nach zwei Jahren in Spanien bei Cuenca zum Bundesliga-Aufsteiger nach Balingen gewechselt.