HBW Balingen-Weilstetten leiht Eisenach-Spielmacher aus

Der HBW Balingen-Weilstetten reagiert auf den Abgang von Filip Vistorop und holt einen Spielmacher des ThSV Eisenach - per Leihe.

Jannis Schneibel hofft, in Balingen nach seinen Verletzungsproblemen wieder in die Spur zu kommen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Fast sieht es so aus, als ob es auf der Spielmacherposition eine Art "Tauschgeschäft" zwischen dem ThSV Eisenach und dem HBW Balingen-Weilstetten gegeben hat: Denn Vistorop verlässt Balingen Richtung Thüringen, nun wechselt Jannis Schneibel per Leihe zum Bundesliga-Absteiger.

"Die eine Personalie hat allerdings mit der anderen rein gar nichts zu tun", erklärte HBW-Geschäftsführer Felix König. Nach dem klar gewesen sei, dass auch Vistorop den Verein verlassen werde, hätten die Verantwortlichen den Markt gründlich sondiert, und "als wir die Möglichkeit bekommen haben, Jannis für eine Saison auszuleihen, mussten wir nicht lange überlegen", freute sich König, dass der Vertrag mit dem klassischen Spielmacher zustande gekommen ist.

König: "Es ist im Moment brutal schwierig"

"Es ist im Moment brutal schwierig auf dem ausgedünnten Spielermarkt noch passende Lösungen zu finden", meinte König weiter, dass sowohl die Verantwortlichen als auch der künftige HBW-Trainer Matti Flohr mit der Lösung äußerst zufrieden seien. "Wir wissen sehr wohl, dass Jannis aus einer schweren Verletzung (Kreuzbandriss) kommt, aber zum einen haben wir uns natürlich über den Heilungsverlauf informiert und zum anderen haben wir Jannis auch als ehrgeizigen Spieler kennengelernt, der alles dafür tut und weiterhin auch tun wird, um so schnell wie möglich wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden."

„Dass er das schaffen wird, davon sind wir zu hundert Prozent überzeugt und dann wird Jannis uns mit seiner Spielweise, seinem Talent und seinem Können auf jeden Fall weiterhelfen", so der Balinger Geschäftsführer. Am gestrigen Mittwoch (5. Juni) hatte der ThSV bereits bekanntgegeben, dass Schneibel an einen Zweitligisten verliehen werde, nur noch nicht an welchen.

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe in Balingen und auf die Zusammenarbeit mit der neuen Mannschaft und dem Trainerteam. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen des HBW und werde alles daransetzen, dass wir möglichst schnell wieder erstklassig sein werden", sagte Jannis Schneibel.