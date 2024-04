HBW Balingen-Weilstetten II: Generationswechsel auf Linksaußen

Die Personalplanungen für die kommende Runde bei Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II gehen in die nächste Runde: Das Gespann auf Linksaußen ist nun komplett.

Der HBW setzt große Hoffnungen in Mischa Locher. Foto Kara

Aus der A-Jugend der JSG stößt Sem Banzhaf zu den Jung-Galliern, zudem hat Mischa Locher seinen Vertrag verlängert. Der Sportliche Leiter Guido Singer freut sich, "dass Mischa auch in der nächsten Saison für die Jung-Gallier auf Torejagd gehen wird. Er hat sich auf Linksaußen großartig entwickelt und sich darüber auch erste Einsätze in der Bundesligamannschaft verdient."

Auch Trainer Micha Thiemann bescheinigt dem jungen Außen, "sich unfassbar zu entwickeln. Seine Lernkurve zeigt in allen Bereichen steil bergauf." Diese Entwicklung nährt die Hoffnung, "dass er nächste Saison die nächsten Schritte macht und noch konstanter wird, Dann wird er sich automatisch für höhere Aufgaben empfehlen, wird zu den besten Linksaußen der 3. Liga gehören und so ins Blickfeld bei HBW 1 geraten."

Der Coach sieht ihn "mit seinen Würfen jetzt schon auf einem ganz hohen Niveau". Mischa Locher spielt und trainiert auch jetzt schon viel im Bundesligateam, soll das Sprungbrett HBW II maximal nutzen. In Thiemanns Augen "besticht er durch seine Schnelligkeit und sein Sprungverhalten, die Türen stehen für ihn weit auf."

Unterstützt wird er dabei von Sem Banzhaf, der nach einem Jahr beim TV Weilstetten zurück ins Team der Jung-Gallier kommt. Sem hat in diesem Jahr viel Spielzeit in der Württembergliga erhalten und diese Chance für sich genutzt. Trainer Micha Thiemann sieht die Personalie als "weiteren Beleg für die gute Nachwuchsförderung in der JSG und die erfolgreiche Kooperation mit dem TVW. Wir gehen den Weg konsequent weiter, die eigenen jungen Talente bestmöglich zu fördern."

Banzhaf soll je nach Saisonverlauf bereits sehr viele Spielzeiten bekommen und teilweise alleine auf Linksaußen sein, falls Mischa Locher im Bundesligakader zum Einsatz kommen sollte. "Er muss jede Spielminute nutzen, weiter im athletischen Bereich arbeiten", verlangt sein Trainer. Thiemann ist überzeugt: "Sem bringt alles mit, um sich auf Drittliganiveau zu etablieren."

Verzichten muss der Trainer in der nächsten Saison auf Dennis Fuoß. Obwohl erst 24 Jahre alt, zählte er bei den Jung-Galliern schon zu den Routiniers. Für Thiemann "seit Jahren eine absolute Konstante." In seiner Anfangszeit bereits früh ins kalte Wasser geworfen, "hat er sich Jahr für Jahr weiterentwickelt und wird bis Saisonende noch extrem wichtig für uns sein".

Das Urgestein der Jung-Gallier wird sich dem designierten BWOL-Aufsteiger HSG Albstadt anschließen. Und auch der Sportliche Leiter bedauert den Angang eines Spielers, "der die Linksaußenposition der Jung-Gallier in den letzten Jahren geprägt hat und auch schon in der 1. Mannschaft zum Einsatz gekommen ist. Wir danken ihm für seinen Einsatz für den HBW II und wünschen ihm für seine neue Herausforderung alles Gute."