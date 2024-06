HBL2 kompakt: Wer bucht die letzten Tickets für den DHB-Pokal?

Letzter Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga und nachdem die Aufsteiger und auch die sportlichen Absteiger ermittelt sind, geht es nur noch um Platz 10 im Gesamtklassement. Der bringt am Ende einen Startplatz im DHB-Pokal.

Alle Spiele werden am Samstagabend zeitgleich um 18 Uhr angeworfen. Sieben Teams stehen schon fix als Teilnehmer fest. Neben den Aufsteigern Potsdam und Bietigheim sind das auch Hamm und Lübbecke, die sich in direkten Duellen gegenüberstehen. Auch der HC Elbflorenz, der zum Abschluss nach Dormagen muss und Hagen, das Absteiger TuS Vinnhorst empfängt, haben schon Planungssicherheit.

Von Platz 8 bis 14 kann es spannend werden und genau diese Positionen haben der VfL Lübeck-Schwartau und TUSEM Essen vor dem direkten Duell in der Hansehalle inne. Der Neunte Ludwigshafen empfängt den Sechsten Coburg und der Zehnte Hüttenberg hat Meister Potsdam zu Gast.

Darauf, dass die beiden Topclubs nicht abschenken setzen vor allem noch die HSG Nordhorn-Lingen vor dem Heimspiel gegen GWD Minden, der Dessau-Roßlauer H vor dem Auswärtsspiel in Bietigheim und auch der TV Großwallstadt vor dem abschließenden Heimspiel gegen Schlusslicht EHV Aue.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

Der TV Hüttenberg empfängt am letzten Spieltag den Meister. Im Anschluss an die Partie bekommt der Aufsteiger dann nach einer überragenden Saison auch die wohlverdiente Meisterschale von Frank Bohmann (HBL) und Uwe Schwenker (DHB) überreicht. Der TV Hüttenberg hat sich durch den 31:28-Auswärtserfolg beim TuSEM Essen auf Platz 10 verbessert und darf damit weiterhin auf die Teilnahme am DHB-Pokal hoffen. Dazu muss das Team von Trainer Stefan Kneer diesen Platz am letzten Spieltag aber verteidigen.

"Potsdam ist sehr souverän Meister geworden, hat sich speziell in der Rückrunde noch einmal mehr stabilisiert und die einzelnen Spieler weiterentwickelt. Wer die Spiele verfolgt und die Arbeit von Bob Hanning und die Mentalität der Mannschaft gesehen hat, weiß, dass sie es auch am Samstag nicht locker angehen werden sondern es für uns eine sehr schwere Aufgabe wird", so Stefan Kneer.

Der TVH-Coach betont: "Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität und sind als Mannschaft noch mehr zusammen gewachsen. Sie haben ein sehr starkes Tempospiel, weshalb wir ein gutes Rückzugsverhalten zeigen müssen. Zudem sind sie stark im 1:1, das müssen wir gut verteidigen. Hinten spielen sie eine sehr offensive und aggressive 6:0-Deckunggegen die wir versuchen werden, uns entsprechende Räume für das 1:1 zu schaffen."

» Idee vom "Team Deutschland": Potsdams Handballer und der Aufstieg

» Liveticker und Statistik TV Hüttennberg - 1. VfL Potsdam

Die SG BBM Bietigheim kann die Spielzeit austrudeln lassen - der zweite Platz hinter Potsdam und vor Hamm steht schon fest. Zum Abschluss kommt der Dessau-Roßlauer HV, der noch um die Qualifikation für den DHB-Pokal kämpft. "Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel, was da auf uns drauf zu kommt. Bietigheim wird sicherlich mit ihren Fans den Aufstieg feiern wollen und nicht nur deshalb werden sie noch mal alles daran setzen, um ihr Heimspiel zu gewinnen" , so DRHV-Trainer Uwe Jungandreas.

Der beste Trainer der vergangenen Zweitligasaison betont: "Bietigheim spielt ein klar ausgerichtetes spanisches Spielsystem, was natürlich mit Trainer Iker Romero zusammenhängt. Das heißt eine kompakte 6:0-Abwehr mit offensiven Halben, die auf Ballgewinne aus sind. Ihr Angriffsspiel ist wie in Spanien üblich über die Kooperation mit dem Kreisläufer ausgelegt. Dazu spielt diese Mannschaft im Kern schon seit Jahren zusammen und wurde gezielt verstärkt."

» Liveticker und Statistik SG BBM Bietigheim - Dessau-Roßlauer HV

Sportlich geht es für den ASV Hamm-Westfalen um nichts Wesentliches mehr. Der dritte Tabellenplatz ist den Westfalen längst nicht mehr zu nehmen. Gegen den TuS N-Lübbecke geht es also nur noch um die Punktebilanz, die allerdings so oder so besser ausfallen wird als im Aufstiegsjahr 2022/23.

Direkt nach dem Spiel werden Trainer Michael Lerscht, Co-Trainer Jens Gawer und sieben Spieler verabschiedet: Markus Fuchs, Jan von Boenigk, Björn Zintel, Alexander Schulze, Jan Wesemann, Nico Schöttle und Florian Scheerer. Seitens des TuS kommen mit Gerrit Genz und Tim Wieling zwei ehemalige Westfalen an alte Wirkungsstätte zurück.

» Liveticker und Statistik ASV Hamm-Westfalen - TuS N-Lübbecke

Den Klassenerhalt hatten die Rheinländer mit der praktisch jüngsten Mannschaft des 2. Handball-Bundesliga vorzeitig erreicht, auch wenn am Ende Rang 16 und damit der letzte Platz über dem Strich herausspringt. "Ich hoffe, wir können die Saison mit einem Sieg abschließen und dann eine schöne Feier machen", gibt Spielmacher Ian Hüter die klare Richtung vor.

"Wir wollen in Dormagen Platz 4 gewinnen. Wenn wir siegen, kann uns das keiner mehr nehmen. Die Mannschaft hat in den letzten 14 Spielen Besonderes geleistet und zieht schon die ganze Saison an den Ketten. Auch in dieser Trainingswoche war das wieder zu sehen. Es gibt kein Nachlassen. Am Samstag wollen wir uns für eine tolle Saison belohnen."

Besonders für die scheidenden Akteure wie Ian Hüter, Jan Reimer, Florian Träger, Janis Beckers, Lucas Rehfus sowie Trainer Matthias Flohr wäre ein doppelter Punktgewinn zum Ende ihrer Dormagener Zeit ein Abschluss nach Maß.

» Liveticker und Statistik TSV Bayer Dormagen - HC Elbflorenz

Der Elfte empfängt den Sechsten. "Die Coburger sind super drauf", weiß Eulen-Coach Johannes Wohlrab. "Sie haben den besten Torhüter der Liga", sagt Wohlrab mit Blick auf Kristian van der Merwe, der auf eine Quote von 32,19 % kommt. Der Kader der Eulen ist am Samstagabend - Stand heute - komplett. Auch Mex Raguse, Herz und Kopf des Teams, scheint wieder fit.

"Es ist auch das letzte Spiel von fünf Jungs, die uns künftig, vor allem auch menschlich, fehlen werden. Wir spielen zu Hause und wollen ihnen bei guter Stimmung einen schönen Abschied bescheren", erklärt Eulen-Spielmacher Sebastian Trost. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler verabschiedet nach der Partie Pascal Durak, Jannek Klein, Julius Meyer-Siebert, Tom Bergner und Kasper Manfeldt Hansen.

» Liveticker und Statistik Eulen Ludwigshafen - HSC 2000 Coburg



Der Blick geht nach oben, denn der VfL Eintracht Hagen könnte sich bei entsprechenden Patzern der Konkurrenz noch um ein, zwei Plätze nach oben arbeiten und zudem die 40-Punkte-Marke knacken. Gegner TuS Vinnhorst wird die Liga aller Voraussicht nach verlassen müssen, sofern der HSV Hamburg die von der HBL durch das Schiedsgericht gestellte Bedingung erfüllen kann.

» Liveticker und Statistik VfL Eintracht Hagen - TuS Vinnhorst

Beim VfL Lübeck-Schwartau will TUSEM Essen den zahlreichen Abgängen einen versöhnlichen Abschluss bereiten. Mit der Niederlage im Heimspiel gegen Hüttenberg hat man das mögliche Ticket für den DHB-Pokal praktisch aus der Hand gegeben, nur ein eigener Auswärtssieg und entsprechende Patzer der Konkurrenz könnten noch Rang 10 einbringen.

"Tabellarisch liegt alles eng beieinander. Für mich war wichtig, ein solides Fundament nach dem Umbruch im vergangenen Sommer zu bauen. Ich denke, dass ist uns ganz gut gelungen. Wenn man sich nüchtern Ergebnisse anschaut: Auswärtssieg in Potsdam, Auswärtspunkt in Bietigheim, vier Punkte gegen Nettelstedt, vier Punkte gegen Hagen - das ist alles nicht verkehrt. Mir war die Entwicklung der einzelnen Spieler sehr wichtig und da haben wir im Generellen einen Schritt nach vorn gemacht", verabschiedet sich auch Trainer Michael Hegemann in Richtung Hamm.

» Liveticker und Statistik VfL Lübeck-Schwartau - TUSEM Essen

Im Fernduell um einen Startplatz im DHB-Pokal hat die HSG Nordhorn-Lingen aktuell aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem TV Hüttenberg das Nachsehen. Gegner GWD Minden kann nach einer schweren Saison gar nicht mehr einen Platz in den Top10 erreichen.

"Wir wissen, dass Nordhorn-Lingen nicht gerade das leichteste Auswärtsspiel ist aber wir wollen, auch wenn unser Kader aktuell sehr ausgedünnt ist, dieses Spiel gewinnen", so Mindens Trainer Aaron Ziercke. Bei den Ostwestfalen "sind alle froh, wenn wir einen Haken hinter diese Saison machen können."

» Liveticker und Statistik HSG Nordhorn-Lingen - GWD Minden

Die vorangegangene Begegnung der beiden Teams liegt noch gar nicht so lange zurück - das Hinspiel musste auf den 17.04.2024 verlegt werden. Da gewann der TVG gegen den Tabellenletzten mit 28:24. Während die Sachsen nun in die 3. Liga wieder zurück müssen, könnte sich Großwallstadt noch für den DHB-Pokal qualifizieren.

» Liveticker und Statistik TV Großwallstadt - EHV Aue

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 284/102 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (222) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (208/82) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

» Top-Torschützen 2. Handball Bundesliga

Nächste Spiele

Die neue Spielzeit startet am 24./25. August mit der 1. Runde im DHB-Pokal. Der 1. Spieltag ist für den 6.-8. September terminiert. Potsdam, Bietigheim, Vinnhorst und Aue werden dann nicht mehr dabei sein. Aus der 1. Handball-Bundesliga steigt der HBW Balingen-Weilstetten ab. Der Bergische HC und der HC Erlangen spielen am Sonntag noch den letzten sportlichen Absteiger aus. In der 3. Liga läuft die Aufstiegsrunde, dort stehen am Sonntag die Halbfinals auf dem Programm.