HBL2 kompakt: Warum Platz 10 begehrt ist

Vorletzter Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga, zum letzten Mal wird das Programm auf vier Tage aufgeteilt. Sportliche Fragen gibt es nur noch wenige zu klären. Unter anderem könnte der 1. VfL Potsdam im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen sein Meisterstück machen. Platz 4-7 sind ebenso nur zwei Zähler voneinander entfernt, wie auch die Positionen 10 und 14. Und Platz 10 ist aus einem besonderen Grund auch noch begehrt.

Neun Begegnungen des 33. Spieltags stehen auf dem Programm Wochenende: Am Freitag stehen drei Begegnungen mit fünf ehemaligen und einem zukünftigen Erstligisten auf dem Programm. GWD Minden eröffnet das Programm mit einem Heimspiel gegen Bayer Dormagen, der 1. VfL Potsdam kann die Meisterschaft in eigener Halle gegen den ASV Hamm-Westfalen sichern und punktgleich starten im unteren Mittelfeld TUSEM Essen und der TV Hüttenberg ins direkte Duell.

Am Samstag wird ebenfalls auf drei Plätzen gespielt. Im letzten Heimspiel hat Schlusslicht EHV Aue den VfL Eintracht Hagen zu Gast. Der TuS N-Lübbecke empfängt den TV Großwallstadt und die SG BBM Bietigheim muss im ersten Spiel nach den Aufstiegsfeierlichkeiten beim HSC 2000 Coburg antreten.

Am Sonntag verabschiedet sich der TuS Vinnhorst mit einem Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen von seinen Fans. Ob der Weg in die 3. Liga führt, das wird sich erst in der kommenden Woche entscheiden, wenn das Schiedsgericht über die Lizenz vom HSV Hamburg entscheidet. Der HC Elbflorenz hat den VfL Lübeck-Schwartau in Dresden zu Gast - eine Partie, wo gerne die Kretschmer-Brüder Nils (Elbflorenz) und Finn (Lübeck-Schwartau) im Fokus stehen. Das letzte Montagsspiel wird beim Dessau-Roßlauer HV ausgetragen, wenn die Eulen Ludwigshafen zu Gast sind.

Am 01. Juni wird einheitlich um 18 Uhr der letzte Spieltag angeworfen, die besten zehn Mannschaften können mit dem Start im DHB-Pokal planen. Potsdam verabschiedet sich in Hüttenberg aus der Liga, Bietigheim hat Dessau-Roßlau zu Gast. Der TuS Vinnhorst muss zu Eintracht Hagen, Aue zum TV Großwallstadt. Dormagen-Coach Matti Flohr nimmt seinen Ausstand im Heimspiel gegen den HC Elbflorenz, ein Traditionsduell liefern sich Lübeck-Schwartau und Essen sowie Nordhorn-Lingen und GWD Minden.

Die 2. Handball Bundesliga am Freitag

Beide Mannschaften mussten lange Zeit um den Klassenerhalt, vier Zähler trennen die Teams am vorletzten Spieltag. " Das Hinspiel gegen Dormagen war kein gutes von unserer Seite aus. Wir müssen uns auf eine unangenehme Deckung einstellen und brauchen eine gute Bewegung ohne den Ball. Der TSV hat eine junge Truppe, welche rennt, kratzt und beißt. Wir müssen bereit sein diesen Kampf anzunehmen", erklärt Mindens Coach Aaron Ziercke.

Ein Spiel, bei dem TSV-Trainer Matthias Flohr "das jüngste Team der Liga" noch einmal durchmischen möchte, um auch den Spielern aus der zweiten Reihe mehr Spielzeit zu ermöglichen. "In den nächsten Spielen werden alle ihre Anteile bekommen. Wir werden weiter Gas geben und wollen die Saison mit Erfolgserlebnissen beenden. Ich bin sehr optimistisch, dass die Jungs Bock auf Handball und auf Erfolg haben", so Flohr.

Statt eines Endspiels um den Aufstieg geht es um fast nichts mehr. Fast nichts, weil der 1. VfL Potsdam sich mit einem Sieg zum Meister des Unterhauses krönen kann. "Am Freitag wollen wir uns aber noch einmal selbst beschenken, immerhin führen wir die Tabelle seit einem halben Jahr an. Wir wollen das Ding jetzt auch krönen und mit den Fans ein Handballfest feiern", so VfL-Coach Bob Hanning.

"Wir haben im Training nochmal alles gegeben und werden das auch beim Spiel am Freitag machen, um die Meisterschaft zuhause perfekt zu machen", so Nils Fuhrmann vor dem Spiel. Beim Hinspiel trennten sich der 1. VfL Potsdam und der ASV Hamm-Westfalen mit einem 30:30-Unentschieden.

Letztes Heimspiel für TUSEM Essen, zu Gast ist der punktgleiche Tabellennachbar TV Hüttenberg. Beide Teams kämpfen noch um Platz 10 und damit die mögliche Qualifikation für den DHB-Pokal. Sieben Spieler und auch das Trainerteam werden verabschiedet. "Du wirst diesen ganzen Rahmen nicht ausblenden können. Die Spieler haben hier viel erlebt, es sind Freundschaften entstanden. Trotzdem geht es am Freitag auch um zwei Zähler, die wir einfahren wollen", so Essens Coach Michael Hegemann.

"Essen hat zusammen mit Coburg die beste Abwehr der Liga mit zwei sehr guten Torhütern. Sind agieren sehr robust und stark im 1:1. Ähnlich wie im Hinspiel erwarte ich einen Abnutzungskampf. Damals sind wir in der entscheidenden Phase durch eine gute Abwehr in unser Tempospiel gekommen. Das müssen wir aufgrund der geringen Wechselmöglichkeiten am Freitag aber wieder dosiert einsetzen", gibt Hüttenbergs Coach Stefan Kneer aus und warnt: "Essen spielt sehr lange Angriffe und hat viele Freiwurfvarianten, daher wird es vom Kopf her ein anstrengendes Spiel, denn wir müssen in der Abwehr jederzeit konzentriert bleiben."

Die 2. Handball Bundesliga am Samstag

"Wir wollen unbedingt den DHB-Pokal erreichen, dazu ist Platz 10 notwendig. Aber auch den 9. Tabellenplatz haben wir noch im Fokus. Von daher werden wir in den letzten beiden verbleibenden Spielen noch einmal alles reinhauen", verspricht Großwallstadts Coach Michael Roth vor dem Duell mit den Ostwestfalen.

Der TuS N-Lübbecke kämpft noch um Platz 4. "Kurz vor dem Ende einer Saison ist es für alle Mannschaften schwer und nur, wer über die Grenze geht, gewinnt. Das ist unsere Aufgabe und da wollen wir hin!", hatte Lübbeckes Coach Michael Haaß schon in der Vorwoche betont. Nach der Pleite in Lübeck wollen die Rot-Schwarzen eine Reaktion zeigen.

Der EHV Aue steht nach dem Abschied vor einem kompletten Neuaufbau, die Rote Laterne können die Handballer aus dem Erzgebirge nicht mehr loswerden. Gegner Eintracht Hagen hingen will eine Reaktion auf die Niederlage im Saison-Highlight beim Summer Game zeigen und noch um Rang 4 kämpfen.

Es ist das zweite Topspiel des vorletzten Spieltags. Der HSC 2000 Coburg kämpft noch um den vierten Platz, für Bietigheim wäre die Meisterschaft nur noch bei einer vorherigen Heimniederlage vom VfL Potsdam realistisch.

Die 2. Handball Bundesliga am Sonntag

Letztes Heimspiel für den TuS Vinnhorst - in welche Liga der Weg der Niedersachsen führt, das wird sich erst noch entscheiden. Vor dem Schiedsgericht kämpft der Erstligist HSV Hamburg um seine Lizenz. Bleibt es bei der Verweigerung durch den Ligaverband, dann könnte der TuS über den Klassenerhalt jubeln, erhält der Club aus der Hansestadt hingegen die Lizenz für die kommende Saison in der Beletage, dann muss Vinnhorst in die 3. Liga. Die HSG Nordhorn-Lingen kämpft noch um Platz 10 und die Qualifikation für den DHB-Pokal.

Mit an Board in Vinnhorst ist Ex-TuS Keeper Ivan Budalic, der in der letzten Saison geholfen hat, den Aufstieg zu realisieren. Zudem wird nach der Saison Elias Ruddat zu den Nordhornern wechseln. Für den TuS geht es vor allem darum sich und einige Spieler von den Fans zu verabschieden. Acht Spieler werden in Zukunft nicht mehr das Rot-Blaue Trikot tragen.

Der HC Elbflorenz ist vor dem Spieltag Tabellenvierter, doch die Konkurrenz sitzt den Sachsen im Nacken und kann entsprechend vorlegen. Gegner VfL Lübeck-Schwartau hingegen befindet sich im tabellarischen Niemandsland, nach oben geht nichts mehr und auch auf Platz 11 wird man realistisch betrachtet kaum noch abrutschen.

Die 2. Handball Bundesliga am Montag

Auf Tabellenplatz 14 kann der Dessau-Roßlauer HV noch die Qualifikation für den DHB-Pokal schaffen, Gegner Eulen Ludwigshafen muss als Tabellenneunter noch ein wenig zittern - mit einem Auswärtssieg im Montagsspiel hätte man das Ticket für den Pokalwettbewerb sicher.

Beneke führt Torschützenliste an

Max Beneke führt die Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga an, der U21-Weltmeister besitzt mit 273/102 Toren nun schon ein deutliches Polster auf Timo Löser (222) vom Dessau-Roßlauer HV und Fynn Hangstein (204/81) vom TuS N-Lübbecke. Löser ist bester Feldtorschütze der Liga, hat alle seine Saisontore aus dem Feld heraus erzielt.

Nächste Spiele

