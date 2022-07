HBL veröffentlicht Spielplan für die Saison 2022/23

Wer trifft wann auf wen in der Handball-Bundesliga? Die HBL hat diese Frage nun beantwortet - der Spielplan für die Saison 2022/23 steht.

Vier Tage nach ihrem Duell um den Supercup in Düsseldorf starten der deutsche Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel mit Heimspielen in die neue Bundesliga-Saison. Am 4. September (Sonntag/14.00 Uhr) empfängt der Titelverteidiger Liganeuling ASV Hamm-Westfalen, zwei Stunden später ist der TVB Stuttgart beim deutschen Rekordmeister in der Halle an der Ostsee zu Gast.

Eröffnet wird die Liga bereits am 1. September (Donnerstag/19.05 Uhr) mit vier Begegnungen. Dabei kommt es unter anderem zum Nordderby zwischen den ehemaligen Final-Four-Siegern HSV Hamburg und SG Flensburg-Handewitt. Der zweite Aufsteiger VfL Gummersbach startet zeitgleich mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe. Bereits fest terminiert sind die ersten sieben Spieltage der neuen Saison.

Hier finden Sie den gesamten Spielplan der Saison 2022/23