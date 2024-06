HBL-Profi wechselt nach Kolstad

Nach sieben Jahren in Deutschland verlässt ein schwedischer Rückraumspieler die Bundesliga und schließt sich zur kommenden Saison dem norwegischen Club Kolstad IL an.

Nach drei Jahren bei der SG Flensburg-Handewitt und vier Jahren in Erlangen kehrt Simon Jeppsson Deutschland den Rücken zu. Bei Kolstad IL hat der 28-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Mit Torbjørn Bergerud und Gøran Søgard Johannessen trifft Jeppsson auf alte Bekannte, mit denen er schon in Flensburg zusammen gespielt hat.

"Es ging alles ziemlich schnell. Der erste Kontakt über meinen Agenten kam vor etwa anderthalb Monaten zustande und ich hatte mein erstes Gespräch mit Kolstad bei Christian Berge", so Jeppsson.

Er ergänzt: "Ich bekam einen guten Eindruck von dem, was mir präsentiert wurde, und auch mein erster Eindruck von Trondheim war positiv - auch wenn er nur auf einem vierstündigen Aufenthalt beruht, als ich vor anderthalb Wochen in der Stadt war, um den Vertrag zu unterschreiben".

In Kolstad möchte der Schwede seinen Spielstil noch einmal auf eine neue Ebene bringen: "Ich bin ein klassischer Rückraum Links mit klaren offensiven Stärken. Aber sowohl ich als auch der Verein haben den Ehrgeiz, mein Defensivspiel weiterzuentwickeln". So will sich der Rechtshänder auch wieder in den Fokus der schwedischen Nationalmannschaft spielen, bei denen er nach 61 Länderspielen seit 2020 nicht mehr in den Kader berufen wurde.

Des Weiteren möchte er wieder um Titel mitspielen: „In den letzten drei oder vier Jahren habe ich nicht viel gewonnen. Jetzt freue ich mich darauf, in der Champions League zu spielen und mit Kolstad Titel zu gewinnen. Der Verein hat in den letzten beiden Spielzeiten alle norwegischen Titel gewonnen, und ich möchte auf jeden Fall dazu beitragen, dass das so weitergeht", sagt Simon Jeppsson.