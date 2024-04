HBL-Lizenzen: Die Reaktionen der Zweitliga-Vereine

Die HBL GmbH hat die Lizenzen für die kommende Spielzeit erteilt. Alle 18 Klubs aus der 2. Handball-Bundesliga erhalten die Spielberechtigung für das kommende Jahr, allerdings teilweise mit Auflagen. Die Reaktionen der Vereine.

Diese News wird fortlaufend aktualisiert, sofern sich die Vereine äußern...

GWD Minden

"Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei unseren Sponsoren und Fans bedanken, dass Sie uns in diesen Zeiten so treu unterstützen und zur Seite stehen. Wir befinden uns in einem Umbruch und wollen den Blick gemeinsam weiter nach vorne richten ", kommentiert GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge die Lizenzerteilung. Die Ostwestfalen müssen nach eigenen Angaben weder Auflagen noch Bedingung erfüllen.

TSV Bayer Dormagen

"Natürlich sind wir froh, dass auch der TSV Bayer Dormagen die Lizenz für die kommende Saison erhalten hat", erklärt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. "Unser Dank gilt allen Sponsoren, Partnern und Fans für die großartige Unterstützung in der schwierigen wirtschaftlichen Zeit, die wir ab dem Herbst durchgemacht und gemeinsam gelöst haben. Nun konzentrieren wir uns mit allen Kräften auf die sportliche Qualifikation, damit der Handball-Standort Dormagen auch in der kommenden Saison der 2. HBL angehört." Die Wiesel vom Rheinland machen keine Angaben, ob man Auflagen erfüllen muss.

HC Elbflorenz

Der HC Elbflorenz hat die Spielgenehmigung durch die HBL erneut ohne Auflagen erhalten. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Lizenz für die Teilnahme an der 2. Handball-Bundesliga auch in diesem Jahr ohne Auflagen erhalten haben", so HCE-Geschäftsführerin Cathleen Rupprecht, die eine Steuerberatungsgesellschaft als langjährigen Partner heraushob. "Ein großer Dank gilt auch unseren Sponsoren, die uns mit ihrer Unterstützung und Treue ermöglichen, auch nächste Saison in der zweithöchsten Spielklasse zu spielen."