HBL-Lizenzen: Die Reaktionen der Erstliga-Vereine

Die HBL GmbH hat die Lizenzen für die kommende Spielzeit erteilt. Alle 18 Klubs aus der Liqui Moly Handball-Bundesliga erhalten die Spielberechtigung für das kommende Jahr, allerdings teilweise mit Auflagen und Bedingungen. Die Reaktionen der Vereine.

Diese News wird fortlaufend aktualisiert, sofern sich die Vereine äußern...

HSG Wetzlar

"Der problemlose Ablauf bei der Lizenzvergabe und die Erteilung der Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen macht uns stolz und dankbar. Wir danken allen Sponsoren, Partnern und Fans, die das durch ihre Treue und Unterstützung möglich gemacht haben", so Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp. "Wir wissen auch, dass dies in Zeiten von Wandel und Stapelkrisen durch Pandemie, Inflation, Kriegen und Klima keine Selbstverständlichkeit ist. Es zeigt, welchen Stellenwert Erstliga-Handball für die Menschen in unserer Region hat. Vielen Dank dafür!"

VfL Gummersbach

"Wir haben uns in den letzten Jahren nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich weiterentwickelt. Trotzdem ist es nach wie vor keine Selbstverständlichkeit die Lizenz zu bekommen. Deshalb freuen wir uns extrem darüber. Gleichzeitig gilt mein Dank natürlich allen Mitarbeitern, aber vor allem unseren Fans und Partnern, die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Darüber hinaus ist es weitere Motivation, um unseren positiven Weg fortzusetzen."

SC Magdeburg

Der SC Magdeburg erhält nach eigener Angabe die Lizenz ohne Auflagen. Weitere Aussagen hat der neue Pokalsieger nicht getätigt.