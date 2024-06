HBL kompakt: Schafft der BHC noch einmal das Wunder?

Am 34. und letzten Spieltag der Handball Bundesliga sind fast alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Die Top6 sind ermittelt und damit auch die Startplätze in den europäischen Wettbewerben. Im eng umkämpften Mittelfeld geht es nur noch um die Abschlussplatzierung. Einzig im Tabellenkeller steht noch ein entscheidendes Duell an. Bei einer Niederlage des HC Erlangen könnte der Bergische HC noch auf einen Nichtabstiegsplatz springen.

Alle Begegnungen werden von Dyn übertragen, der Anbieter bietet für seine Abonnenten auch einen Livestream. Die direkten Links auf die Streams der einzelnen Spiele, finden Sie weiter unten.

Handball Bundesliga am Sonntag

Die Hoffnung des Bergischen HC auf den Klassenerhalt lebt, mit zwei Zählern Rückstand und einer um fünf Tore schlechteren Tordifferenz starten die Löwen in ihr Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Für den Sieger der EHF European League gibt es eigentlich kaum noch etwas zu gewinnen. Bei einer Niederlage müsste man noch fürchten, dass der THW Kiel sich prestigeträchtig mit einem Kantersieg bei der MT Melsungen nach vorne schiebt.

Dem HC Erlangen fehlt noch ein einziger Zähler zum Klassenerhalt. Gegner TSV Hannover-Burgdorf hat hingegen keine Chance mehr auf den Europapokal. Obwohl man nahezu die identische Punkteausbeute im Vergleich zur Vorsaison hat, steht diesmal nur Rang 7 zu Buche. Für die Recken stehen am "Umwelt-Spieltag" vor allem auch die Verabschiedungen von Ilija Brozovic, Dario Quenstedt und Branko Vujovic im Vordergrund.

Der Torschützenkönig wird am letzten Spieltag in Eisenach gekrönt - ThSV-Spielmacher Manuel Zehnder geht mit 269/90 Toren in sein letztes Heimspiel für die Thüringer, zu Gast ist mit Welthandballer Mathias Gidsel (263) und den Füchsen Berlin der einzig verbliebene Verfolger.

"Wir haben in der Vorbereitung schon in Eisenach gespielt und hatten eine Vorahnung, was dort für Stimmung erzeugt werden könnte. Dass man aber am Ende sehr souverän und schon vorzeitig den Klassenerhalt geschafft hat, war dann noch eine Überraschung", zollte Füchse-Coach Jaron Siewert den Thüringern im Vorfeld Respekt.

Das letzte theoretische Fragezeichen an der Deutschen Meisterschaft konnte der SC Magdeburg mit dem Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen tilgen. Die HSG Wetzlar erreichte ein Remis gegen Hannover-Burgdorf, könnte sich maximal noch auf Rang 11 verbessern.

Wird die MT Melsungen am Ende als Fünfter noch abgefangen? Ein Zähler fehlt den Nordhessen, Gegner THW Kiel könnte mit einem Kantersieg immerhin noch Rang 3 erobern, wenn Flensburg patzt. Beides eine Konsequenz aus Gummersbachs Sieg an der Förde. "Wir wollen das letzte Saisonspiel gewinnen und damit für Klarheit sorgen", betont MT-Kapitän Timo Kastening und fügt hinzu: "Vor allem wollen wir uns mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden."

"Jetzt schauen wir erst einmal, wer welche Blessuren hat und in Melsungen wird spielen können. Dann fahren wir dorthin und ziehen unser Ding durch", kündigte Jicha an und hat auch schon das Truckscout24 Final4 in Köln kommende Woche im Blick. "Wir werden dort nicht mit angezogener Handbremse spielen, können im Optimalfall sogar noch Dritter werden. Und starten dann als Underdog die Mission, alle Großen an einem magischen Ort zu überraschen."

Nach dem beeindruckenden 34:28-Auswärtssieg bei der SG Flensburg-Handewitt hat der VfL Gummersbach noch die Chance die Saison auf Rang 5 abzuschließen. "Wir möchten in Gummersbach ein vernünftiges Spiel machen und so unsere Chance auf einen positiven Saisonabschluss suchen. Allerdings treffen wir mit dem VfL Gummersbach auf die offensichtlich momentan konstanteste Mannschaft", erklärt Göppingens Coach Markus Baur.

"Gerade in den letzten Spielen waren wir zu Hause sehr stark. Wenn wir unser Spiel aufziehen können und die Fans wieder so ein Feuerwerk wie im letzten Heimspiel gegen Kiel abreißen, dann glaube ich fest daran, dass wir an den Sieg im Pokal gegen Göppingen anknüpfen können", erklärt VfL-Kapitän Julian Köster und mahnt: "Göppingen ist eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Wenn sie ihre Geschlossenheit in der Abwehr hinbekommen, wird es für jeden Gegner schwer."

Der SC DHfK Leipzig hat zum Abschluss die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Die Sachsen müssen ihren achten Platz noch absichern, für die Löwen ist Platz 10 nicht mehr möglich. "Mit den Rhein-Neckar Löwen kommt individuelle Qualität auf uns zu, die wir in Schach halten müssen. So einen Einbruch wie zuletzt in Kiel darf es nicht wieder geben und wir werden ein anderes Gesicht zeigen müssen. Es geht nochmal darum, alles zu zeigen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen", so Leipzigs Chefcoach Runar Sigtryggsson.

"Die Rhein-Neckar Löwen sind ein gefährlicher Gegner. Obwohl sie in dieser Saison nicht so konstant sind, haben sie einen sehr starken Kader und wir müssen uns selbst gut präsentieren, wenn wir am Sonntag gewinnen wollen. Für einen Sieg müssen sowohl unser Tempospiel als auch die Abwehr und Torhüterleistung stimmen, das werden wohl die wichtigsten Pfeiler für ein erfolgreiches Spiel sein", so Leipzigs Top-Torschütze Viggo Kristjánsson.

Der HSV Hamburg war im doppelten Einsatz in dieser Woche, erst am Mittwoch auf dem Parkett beim Heimsieg über den ThSV Eisenach, dann am Donnerstag mit dem Teilerfolg beim Schiedsgericht. Die Lizenz für die kommende Spielzeit wurde mit einer Bedingung erteilt. Die Gallier werden sich aus der Beletage verabschieden.

Zum Abschluss der Saison kann der TBV Lemgo Lippe seine Top10-Platzierung noch einmal bestätigen und unter Umständen noch den HSV Hamburg abfangen, wenn dieser in Balingen verliert. Stuttgart könnte hingegen mit einem Sieg noch auf Rang 11 springen. "Auswärts in Stuttgart waren es in den letzten Jahren immer schwere, anstrengende und knappe Spiele", erwartet TBV-Trainer Florian Kehrmann ein umkämpftes Saisonfinale. "Der TVB wird seine Abgänge unbedingt mit einem Sieg verabschieden wollen. Aber auch wir werden noch einmal alles reinpacken. Ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Tagesform entscheidend ist."

"Der TVB hat einen sehr aggressiven Innenblock. Uns muss es gelingen die kompakte 6:0-Abwehr auseinanderzuspielen. Mit Adam Lönn, Egon Hanusz und Kai Häfner strahlen sie zudem aus dem Rückraum extrem viel Gefahr aus und versuchen immer wieder den Kreis in Szene zu setzen. Hier wird es eine unserer großen Aufgaben sein, die Wege von Lönn einzuschränken und die individuelle Klasse von Hanusz und Häfner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen", liegt der Matchplan von Kehrmann bereit. "Wir freuen uns dort auf einen guten Abschluss und hoffen natürlich, dass wir auch in Stuttgart nochmal punkten und uns anschließend mit einer schönen Rückfahrt belohnen können", so der TBV-Trainer.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen. Dyn überträgt alle Spiele live und wird auch eine Konferenz anbieten, kostenfrei wird das Spiel von Meister SC Magdeburg gegen die HSG Wetzlar bei Welt.TV gezeigt.

Für das Heimspiel des Bergischen HC gegen die SG Flensburg-Handewitt schickt Dyn Florian Hinteresch ans Mikrofon, das Auswärtsspiel des HC Erlangen bei der TSV Hannover-Burgdorf kommentiert Katharina Schielke.

Wenn die Meisterschale beim Heimspiel gegen die HSG Wetzlar an den SC Magdeburg überreicht wird, sind Kommentator Lennart Wilken-Johannes, Moderatorin Anett Sattler, Experte Dagur Sigurdsson und Jari Brüggmann für Social Media in der GETEC-Arena.

Das Heimspiel der MT Melsungen gegen den THW Kiel wird von Gari Paubandt begleitet, Markus Herwig ist bei der Partie zwischen SC DHfK Leipzig und Rhein-Neckar Löwen im Einsatz und den letzten Tanz vom HBW Balingen-Weilstetten gegen den HSV Hamburg kommentiert Markus Götz.

Beim TVB Stuttgart ist Vincent Schuster im Einsatz, wenn der TBV Lemgo Lippe zu Gast ist. Für die Partie des ThSV Eisenach gegen Füchse Berlin ist nominell ebenso noch kein Moderator benannt, wie beim Heimspiel des VfL Gummersbach gegen Frisch Auf Göppingen.

» Livestream Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt (DYN)

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen (DYN)

» Livestream ThSV Eisenach - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - HSG Wetzlar (DYN)

» Livestream MT Melsungen - THW Kiel (DYN)

» Livestream VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen (DYN)

» Livestream SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen (DYN)

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg (DYN)

» Livestream TBV Lemgo - TVB Stuttgart (DYN)

Handball Bundesliga im Stenogramm:

Video-Rückblick:

