HBL kompakt: Hannover-Burgdorf und Erlangen müssen in Fernduellen vorlegen

Der 33. Spieltag der Handball Bundesliga steht vor allem im Zeichen des Abschieds. Neun Vereine absolvieren ihr letztes Heimspiel der Saison, mit Niclas Ekberg, Steffen Weinhold, Hans Lindberg oder Uwe Gensheimer werden sich langjährige Leistungsträger der Bundesliga von ihren Fans verabschieden. Sportlich stehen vor allem die Partien in Berlin, Wetzlar, Flensburg und Nürnberg im Fokus.

Hinweis: Ein Klick auf die jeweilige Partie führt zum Spielbericht oder bei noch laufender Begegnung auf den ausführlichen Liveticker. Der eventuell vorhandene orangene "Play-Button" signalisiert, dass über den entsprechenden Tab auch die Video-Highlights der Begegnung aufrufbar sind.

Handball Bundesliga am Mittwoch

Während die Thüringer schon die Liga gesichert haben, müssen die Hanseaten noch zittern - das allerdings nicht auf dem sportlichen Parkett. Dort will man den einstelligen Tabellenplatz verteidigen.

"Unsere Mission ist nicht vorbei. Wir haben uns ein internes Ziel gesteckt und uns geschworen, auch die noch anstehenden zwei Punktspiele mit der uns im Saisonverlauf auszeichnenden Energie und Mentalität anzugehen", erklärt Misha Kaufmann vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison.

Hamburgs Rechtsaußen Frederik Bo Andersen freut sich im Vorhinein auf die Partie: "Wir haben in den vergangenen Tagen ein wenig Pause gehabt und haben analysiert, wo zuletzt unsere Fehler lagen. Ich freue mich jetzt auf zwei tolle Spiele in dieser Woche und will die Saison positiv abschließen."

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: HSV Hamburg - ThSV Eisenach

Der HC Erlangen bekommt es mit dem TVB Stuttgart zu tun. Der fränkische Erstligist setzt bei der "Red Party" darauf, dass die Fans die Arena Nürnberger Versicherung in ein rotes Meer tauchen.

Erlangen hingegen muss bei 20:44 Zählern noch zittern, hat den Bergischen HC im Nacken sitzen. "Angetrieben von den ganz in rot gekleideten HCE-Anhängern wird das Team von Coach Johannes Sellin alles in die Waagschale werfen, um sich die beiden Punkte zu sichern", betont der Verein im Vorfeld.

Das Hinspiel Mitte Dezember hatte seine besondere Geschichte, auch weil ein Tor von Max Häfner, der beim Stand von 20:19 (39.) den Ball an Bertram Obling vorbeigedreht hatte, nicht gegeben worden war. Der dänische Keeper des HCE hatte mit seinem Körper sowohl die Sicht des Torlinienschiedsrichters wie auch der Hauptkamera verdeckt.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: HC Erlangen - TVB Stuttgart

Die Ausgangslage ist klar, Lemgo kämpft noch um einen einstelligen Tabellenplatz und die Gallier sind als Schlusslicht auf Abschiedstour aus dem Oberhaus. Rein rechnerisch haben nämlich noch alle Mannschaften bis Platz 15 die Möglichkeit die Lemgoer zu überholen. Das gilt es für die Hausherren auf jeden Fall zu verhindern.

"Balingen agiert in der Abwehr häufig mit einer 6:0-Deckung, die auch mal etwas weiter raustritt. In der Offensive versuchen sie viel über das Tempospiel zu kommen und greifen oft auf das Sieben-gegen-Sechs-Spiel zurück. Dementsprechend müssen wir uns taktisch auf viele Dinge vorbereiten", hat sich Lemgo-Coach Florian Kehrmann einen passenden Matchplan bereitgelegt.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: TBV Lemgo Lippe - HBW Balingen-Weilstetten

Die Ausgangslage vor den letzten beiden Spielen ist klar: Aus eigener Kraft können die Niedersachsen den sechsten Rang nicht mehr erreichen. Der VFL Gummersbach hat am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen Sieg gegen den THW Kiel für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt und steht nun drei Zähler vor den Recken.

"Uns erwartet eine kampfstarke Mannschaft, die den Fans im letzten Heimspiel sicherlich etwas bieten möchte. Zu den entscheidenden Figuren zählen im Angriff allen voran Lenny Rubin und Magnus Fredriksen sowie Till Klimpke im Tor. Unser Fokus liegt insbesondere auf dem Abwehr- und Tempospiel. Wir müssen mit Herz und Leidenschaft auftreten und wollen zeigen, dass wir das bessere Team sind", so TSV-Coach Christian Prokop.

"Die Hannoveraner laufen etwas unter dem Radar. Sie spielen aber eine sehr, sehr starke Saison", mahnt Wetzlars Coach Frank Carstens. "Marian Michalczik steuert das Spiel der Hannoveraner in exzellenter Art und Weise", schwärmt Carstens von seinem ehemaligen Schützling aus gemeinsamen Mindener Zeiten. Und Wetzlars Coach sagt mit Blick auf den weiteren Kader um die Nationalspieler Renars Uscins, Justus Fischer und Martin Hanne: "Wir brauchen eine annähernd so starke Abwehrleistung wie zuletzt bei der MT Melsungen."

» Spielbericht und Statistik Handball Bundesliga: HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf

"In Gummersbach hat uns die Einstellung gefehlt. Das darf uns nicht passieren. Das war peinlich und zum Schämen", ärgerte sich Linkshänder Harald Reinkind im Vorfeld. "Wir wollen und müssen gegen Leipzig viel besser auftreten. Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden, uns für die Unterstützung und den Zusammenhalt in dieser schwierigen Bundesliga-Saison bedanken."

"Für uns wird das in Kiel das zweite Highlight-Spiel innerhalb weniger Tage. Wir werden versuchen, unsere guten und stabilen Leistungen der letzten Wochen auch in Kiel fortzusetzen. Wir wissen aber auch, dass der THW nach dieser Klatsche im Gummersbach mit dem Messer zwischen den Zähnen auf das Spielfeld kommen wird. Es wird also ein sehr interessantes Spiel", sagt DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: THW Kiel - SC DHfK Leipzig

Frisch Auf Göppingen ist Schlusslicht im unteren Mittelfeld, die MT Melsungen hingegen will ihre Saison unterstreichen und den fünften Platz weiter festigen. Die Nordhessen reisen aber auch mit personellen Sorgen unter den Hohnenstaufen.

Göppingen hat den Klassenerhalt gesichert, kämpft nun im Ligaendspurt um die bestmögliche Abschlussplatzierung und das in Bestbesetzung. "Stand heute möchten alle Spieler das letzte Heimspiel der Saison bestreiten. Wir sollten zuerst auf unsere eigene Leistung schauen und möglichst stabil und konzentriert antreten. Wenn uns eine bessere Abschlussquote gelingt, dann ist ein Heimsieg im letzten Saison-Heimspiel möglich", erklärt der Sportliche Leiter Christian Schöne im Vorfeld.

» Spielbericht, Ticker und Statistik Handball Bundesliga: Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen

Handball Bundesliga am Donnerstag

Nach oben geht für die SG Flensburg-Handewitt nichts mehr, nach dem Europapokalsieg fehlt den Fördestädtern noch ein Zähler um auch rechnerisch Rang 3 abzusichern. Das liegt auch an Gegner VfL Gummersbach, der am Sonntag gegen den THW Kiel punktete. Die Oberberger müssen ihrerseits noch Rang 6 für die Rückkehr in den Europapokal absichern.

"Wir erwarten ein hartes und schnelles Spiel", erklärt Gummersbachs Rückraumspieler Arnór Óskarsson: "Es ist immer schwer in der Campushalle zu spielen, weshalb wir nur wenige Fehler machen dürfen und aus einer soliden Abwehr heraus den einen oder anderen Konter fahren wollen."

In Flensburg ist man im Stimmungshoch, auch wenn das Wochenende mit zwei Spielen gegen Dinamo Bukarest und die Füchse Berlin Kraft gekostet haben. "So weit es geht, wollen wir die emotionale Intensität in den Alltag transformieren", erklärt Flensburgs Coach Nicolej Krickau

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach

Die Spielzeit der Füchse Berlin ist so gut wie entschieden, nach oben und unten geht es für den Hauptstadtclub im letzten Heimspiel der Saison nur noch um die sportliche Ehre und einen schönen Abschluss vor den eigenen Fans. Ganz anders die Lage für Gegner Bergischer HC, der im Abstiegskampf unbedingt punkten muss.

"Tabellarisch geht es für uns um nichts mehr. Dennoch gibt es sportliche Anreize und Faktoren, die für uns eine große Motivation darstellen. An allererster Stelle, dass es das letzte Heimspiel ist. Wir wollen zuhause ungeschlagen bleiben - da sind wir neben Magdeburg die einzige Mannschaft sein, der das in dieser Saison gelungen ist", betont Berlins Coach Jaron Siewert.

Neben Berlin ist der Bergische HC auch in seinem letzten Heimspiel am Sonntag von der SG Flensburg-Handewitt gefordert. "Wir treffen auf zwei Weltklasse-Mannschaften", sagt BHC-Coach Arnor Thor Gunnarsson. "Wie gut beide sind, haben wir in dieser Saison und auch im Finale der European League gesehen."

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: Füchse Berlin - Bergischer HC

Den Deckel auf die Meisterschaft konnte der SC Magdeburg praktisch schon am Sonntag mit dem Heimsieg über den SC DHfK Leipzig drauf machen. Bei den Rhein-Neckar Löwen beginnt angesichts des hohen Vorsprungs in der Tordifferenz nun das Schaulaufen. Bei den Hausherren steht die Verabschiedung von Uwe Gensheimer im Vordergrund.

"Wir können uns jetzt ganz auf die Champions League konzentrieren, haben keinen Druck mehr. Jetzt gehen wir all in, wollen alles", sagte Nationalspieler Lukas Mertens nach dem Leipzig-Spiel. Trainer Wiegert ist sich aber sicher, dass er und seine Kollegen auch die beiden letzten Bundesliga-Partien siegreich gestalten wollen. "Ich werde jetzt keinen Druck aufbauen. Aber wir wissen, dass die Jungs auch dieses Spiel gewinnen wollen", sagte der Erfolgscoach.

» Liveticker und Statistik Handball Bundesliga: Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga im Stenogramm:

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Video-Rückblick:

» Video-Center handball-world mit Highlights zu allen HBL-Spielen