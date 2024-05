HBL kompakt: Gummersbach international, SCM Meister, BHC hofft

Der 33. Spieltag der Handball Bundesliga steht vor allem im Zeichen des Abschieds. Neun Vereine absolvieren ihr letztes Heimspiel der Saison, mit Niclas Ekberg, Steffen Weinhold, Hans Lindberg und Uwe Gensheimer haben sich bereits mehrere langjährige Leistungsträger der Bundesliga von ihren Fans verabschiedet. Sportlich ging es derweil um alles: nachdem Gummersbach sich das europäische Geschäft sicherte, feierte der SCM die Meisterschaft. Der BHC kann derweil immer noch die Klasse halten.

Handball Bundesliga am Mittwoch

Der HSV Hamburg feierte seinen Heimausstand mit einem 33:29-Sieg gegen den ThSV Eisenach - in einer umkämpften Partie, in der es in der Tabelle um nicht mehr viel ging. Für den HSV richtet sich der Blick nun auf den morgigen Tag und die Lizenz-Entscheidung des Schiedsgerichts.

Die Gäste aus Eisenach, die schon das Hinspiel in eigener Halle (28:32) sowie das Achtelfinale im DHB-Pokal (28:31) verloren hatten, verpatzten vor den 3669 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg den Start. In der 8. Minute lag das Team von Trainer Misha Kaufmann 1:5 zurück. Auch nach dem Seitenwechsel fehlten Eisenach zunächst die Mittel, um die Gastgeber zu stoppen. Das Aufbäumen kam dann zu spät. Beste Werfer der Partie waren Leif Tissier mit acht Toren für Hamburg sowie Manuel Zehnder mit zwölf Treffern für die Thüringer.

Im Duell zwischen dem HC Erlangen und dem TVB Stuttgart ging es lange hin und her. Die Gastgeber verspielten teils klare Führungen und ließen die Schwaben immer wieder in die Partie zurückkommen. Am Ende können die Franken aber dennoch über einen 26:23-Heimsieg jubeln.

Der HC Erlangen legte von Beginn an vor, konnte sich aber nicht weiter als zwei Tore (4:2) lösen. Stuttgart fand nach einer Auszeit in die Spur, glich zum 6:6 aus und legte mit einer eigenen Viererserie beim 10:11 sogar vor.

Erlangen aber wollte die letzten Zweifel am sportlichen Klassenerhalt ausräumen, erkämpfte sich zur Pause ein 13:12 und setzte dann zum 17:14 (37.) nach. Die Gäste gab sich nicht geschlagen, hielten bis zum 21:21 sogar ein Remis. Dann aber kam die entscheidende Phase, in der sich Erlangen zum 25:22 lösen konnte.

Der TBV Lemgo Lippe hat die Pflicht erfüllt, mit dem 37:27 (19:11) gegen den HBW Balingen-Weilstetten kann das Team von Florian Kehrmann weiter auf einen einstelligen Tabellenplatz im Abschlussklassement hoffen.

Lemgo sollte im gesamten Spielverlauf nur beim 0:1 zurückliegen. Nach fünf Minuten zündete aber der TBV-Express, brachte das Spiel mit seinen drei Abgängen (Lukas Zerbe, Emil Laerke, Finn Zecher) schnell unter Kontrolle und erzwang beim 7:3 die erste Auszeit.

Aber die Lipper waren hellwach, bauten ihren Vorsprung bis zur Pause auf 19:11 aus. Balingen-Weilstetten hatte seine stärkste Phase zum Beginn der zweiten Halbzeit, konnte mit dem 20:16 noch einmal ein Achtungszeichen setzen. Dann aber diktierte Lemgo wieder das Geschehen auf dem Parkett, konnte auch durch die von Urh Kastelic gehaltenen Siebenmeter mit 37:27 gewinnen.

Die HSG Wetzlar und die TSV Hannover-Burgdorf haben sich am 33. Spieltag der Bundesliga dramatisch Unentschieden getrennt. Beiden Mannschaften gelang im Laufe des Spiels eine kampfstarke Aufholjagd. Mit dem 32:32 (19:14) in der Buderus-Arena dürften die Niedersachsen aber ihre letzte Chance auf Rang 6 verwirkt haben.

Im ersten Durchgang leisteten sich die Recken mehr Fehler als die Gastgeber, welche sich bis zur Pause auf 19:14 absetzen konnten. Die Hannoveraner Deckung glich in dieser Phase einem Sieb, besserte sich nach dem Seitenwechsel aber stark. Folgerichtig drehten die Niedersachsen das Spiel bis zum eigenen plus drei, konnten diesen Vorteil aber nicht über die Ziellinie retten. So trennten sich beide Teams 32:32-Remis.

Gegen den SC DHfK Leipzig wollte der THW Kiel im letzten Heimspiel der Saison gleich in zweierlei Hinsicht Wiedergutmachung leisten. Das Hinspiel in Leipzig ging 34:35 verloren, zuletzt geriet man beim 29:40 in Gummersbach unter die Räder. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte man sich schlussendlich mit einem deutlichen 37:28 (15:16)-Heimsieg vom Kieler Publikum verabschieden.

Die erste Hälfte gestaltete sich ausgeglichen, Leipzig ging immer wieder in Führung und konnte auch beim 16:15 zur Halbzeit einen kleinen Vorsprung mit in die Kabine nehmen. Doch 40 gute Minuten reichten gegen den THW Kiel nicht aus, immer mehr Fehler schlichen sich in der zweiten Hälfte in das Leipziger Spiel und am Ende musste sich der SC DhFK deutlich mit 38:27 geschlagen geben.

Die MT Melsungen hat die starke Saison im letzten Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen bestätigen können. Nach einem schwachen Start und einem 5:9-Rückstand spielte sich die Mannschaft von Roberto Garcia Parrondo mit einem 8:0-Lauf auf die Zielgerade und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen.

Das lag auch an Torwart Nebojsa Simic, der das Tor phasenweise komplett vernagelte. So konnten sich die Nordhessen immer weiter absetzen und fuhren letztlich einen verdienten 32:22-Sieg ein. Göppingen kann am letzten Spieltag nun noch auf den 16. Rang abrutschen.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Die SG Flensburg-Handewitt hat es verpasst, die starke Leistung vom Wochenende zu bestätigen. Gegen den VfL Gummersbach, welcher schon mit einem fulminanten Auftritt gegen den THW Kiel für Schlagzeilen gesorgt hatte, sahen die Fördestädter kein Land. Mit einem deutlichen 34:28 (15:15)-Sieg sicherten sich die Oberbergischen indes das europäische Geschäft.

Der Start verlief ausgeglichen, die Führung wechselte im ersten Durchgang immer wieder. Am Ende der ersten 30 Minuten stand ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche, was die Gummersbacher nach dem Seitenwechsel zu einer komfortablen Führung drehten. Gerade offensiv taten sich die Fördestädter lange schwer.

Der Bergische HC darf im Abstiegskampf weiter hoffen. Bei den Füchsen Berlin reagierten die Hauptstädter nach der Lizenzvergabe an den HSVH mit einer kampfstarken Leistung und sicherten sich mit dem 30:29 (15:16)-Sieg eine letzte Chance auf den sportlichen Klassenerhalt. Dafür braucht es am Sonntag jedoch einen Sieg gegen Flensburg, Konkurrent Erlangen darf nicht punkten.

In Berlin hielten die Bergischen dabei über die vollen 60 Minuten mehr als nur mit und brachten die Füchse gerade durch einen glänzend aufgelegten Christopher Rudeck reihenweise zur Verzweiflung. Trotz zwei roter Karten behauptete der Tabellenvorletzte so den eigenen Vorteil und krönte die starke Leistung mit einem Buzzerbeater.

Die Meisterschaft war dem SC Magdeburg mit dem Heimsieg über den SC DHfK Leipzig schon so gut wie sicher. Nach dem ungefährdeten 34:21 (19:12)-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen ist den Magdeburgern der Titel nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Zu keiner Zeit ließ der SC Magdeburg in Mannheim etwas anbrennen, drückte von beginn an aufs Tempo und setzte sich schon zur Pause auf acht Tore ab. Bei den Hausherren stand im letzten Heimspiel der Saison vor ausverkaufter SAP-Arena die Verabschiedung von Uwe Gensheimer im Vordergrund. In seinem ersten Einsatz der Saison konnte sich die Löwen-Legende nach langer Verletzungspause mit vier Toren vom heimischen Publikum verabschieden.

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga im Stenogramm:

HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 32:32 (19:14)

HSG Wetzlar: Klimpke (10/2 Paraden), Grazioli (1 Parade); Mellegard 5, Novak 5/3, Rubin 5, Wagner 5, Cavor 4, O. Klimpke 3, Vranjes 2, Zelenovic 2, Meyer Ejlersen 1, Pedersen, Schmidt, Spandaou, Fredriksen, Fuchs



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (8 Paraden), Quenstedt (1 Parade); Kulesch 8, B. Vujovic 5, Edvardsson 4, Gerbl 4/3, Büchner 3, Fischer 3, Hanne 2, Nyfjäll 2, Uscins 1, Michalczik, Lutze, Brozovic, Feise, Rohrweber



Zuschauer: 4421 (Buderus Arena, Wetzlar)

Schiedsrichter: Phillip Dinges / Fabian Baumgart

Strafminuten: 6 / 6

TBV Lemgo Lippe - HBW Balingen-Weilstetten 37:27 (19:11)

TBV Lemgo Lippe: Zecher (10/1 Paraden), Kastelic (2/2 Paraden); Zerbe 8/1, Laerke 7, N. Versteijnen 6, S. Zehnder 6/2, Hutecek 3, Battermann 2, Suton 2, Hasenkamp 1, Petrovsky 1, Theilinger 1, Brosch, Simak, Schagen, Carstensen, Oetjen, Hübke



HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (6 Paraden), Mestrovic; Grahovac 5, Heinzelmann 4, Ingason 4, Jer. Müller 4, Volz 4/3, Hildenbrand 2, Grüner 1, Huber 1, Leimeter 1, Schoch 1, Vistorop, Gretarsson, Danner, Saueressig



Zuschauer: 4427 (Phoenix Contact Arena, Lemgo)

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski / Nils Blümel

Strafminuten: 2 / 2

HSV Hamburg - ThSV Eisenach 33:29 (19:13)

HSV Hamburg: Bitter (7 Paraden), Vortmann (3/2 Paraden), Pinski; Tissier 8, Baijens 6, Ilic 5, Weller 5, F. B. Andersen 4/2, Hartwig 2, Lassen 2, Valiullin 1, Corak, Niemann, Risom, Bergemann, Benkendorf



ThSV Eisenach: Freitag (3 Paraden), Kornecki (1 Parade), Spikic; M. Zehnder 12/3, Reichmuth 4, Mengon 3, Meyer 3, Walz 3, Ende 2, Donker 1, Lumbroso 1, Patrail, Grgic, Kraus, Kurch



Zuschauer: 3669

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah / Ramesh Thiyagarajah

Strafminuten: 8 / 12

HC Erlangen - TVB Stuttgart 26:23 (13:12)

TVB Stuttgart: Obling (12 Paraden), Ferlin (2 Paraden); Heiny 1, Seitz 1, Bialowas, Büdel 2, Bissel 4, Metzner 2, Svensson, Link, Jeppsson 3, Steinert 3/3, Olsson, Gömmel 3, Zechel 5, Bauer 2

HC Erlangen: Heinevetter (7 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Vujovic (1 Parade); Villalobos, Fernandez 4/3, Hanusz 4, Lönn 1, Ivankovic, Röthlisberger, Nicolaus, Forstbauer, Zieker 1, Pfattheicher 4, Maric 5, K. Häfner 3, Slaninka



Zuschauer: 7777 (Arena Nürnberger Versicherung, Nürnberg)

Schiedsrichter: Hellbusch / Jansen

Strafminuten: 10/8

THW Kiel - SC DHfK Leipzig 37:28 (15:16)

THW Kiel: Mrkva (9/1 Paraden), Bellahcene (6 Paraden); Ekberg (11/4), Ellefsen a Skipagotu (8) Johansson (7), Pekeler (3), Duvnjak (2), Överby (2), Bilyk (1), Dahmke (1), Ehrig (1), Landin (1), Weinhold (1), Reinkind, Wiencek, Wallinius



SC DHfK Leipzig: Saeveraas (11 Paraden), Guretzky; Semper (7), Witzke (5), Klima (4), Kristjansson (4/1), Peter (3), Binder (2), Ernst (1), Preuss (1), Runarsson (1), Krzikalla, Mamic, Sunnefeldt, Gebala, Matthes



Zuschauer: 10201 (Wunderino-Arena, Kiel)

Schiedsrichter: Tobias Tönnies / Robert Schulze

Strafminuten: - / -

Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen 22:32 (10:15)

Frisch Auf Göppingen: Sego (5 Paraden), Buchele (4 Paraden); Kozina 4, Ellebaek 3, Hermann 3/2, Heymann 3, D. Schmidt 3, Goßner 1, Kneule 1, Lastro 1, Malus 1, Persson 1, Sarac 1, Neudeck, Schiller



MT Melsungen: Simic (12/3 Paraden), Morawski (2/1 Paraden); Martinovic 6, Moraes Ferreira 5, Aho 4, Balenciaga Azcue 4, Kristopans 4, Sipos 3, Kastening 2/2, Drosten 1, Ignatow 1, Kühn 1, Wolf 1, Hörr, Waldgenbach



Zuschauer: 4600 (EWS Arena, Göppingen)

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 6 / 10

