HBF verkündet Spielerin der Saison 2023/24 der 2. Liga

Die sechzehn Zweitligisten der Handball Bundesliga Frauen haben ihre Spielerin der Saison gewählt. Stimmberechtigt waren pro Verein jeweils der/die Trainer:in und die Mannschaftskapitänin.

Die sechzehn Clubs des Unterhauses haben mit ihren Stimmen Rückraumspielerin Levke Kretschmann von den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten gewählt. Durchsetzen konnte sich die 23-Jährige unter anderem gegen die Göppingerin Sina Ehmann, Nürtingens Toptorschützin Kerstin Foth sowie die Berlinerin Isa Ternede, mit welcher Kretschmann in der kommenden Saison für den Buxtehuder SV auflaufen wird.

"Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich freue mich mega, dass ich für die ganze Arbeit, die ich in die Trainingswochen gesteckt habe, belohnt werde. Es beweist auch unsere gute Teamstruktur, da diese Anerkennung ohne die Mannschaft gar nicht möglich wäre. Der Titel zeichnet auch unseren Trainer aus und stellt dar, wie viel Vertrauen er uns Spielerinnen schenkt", freut sich Levke Kretschmann über die Auszeichnung.

Mit bisher 196 Feldtoren erzielte Kretschmann in der zweiten Liga die meisten Treffer aus dem direkten Spiel - in der Gesamtstatistik befindet sie sich vor dem letzten Spieltag mit 198 Toren auf Platz 3. Zusätzlich konnte sie mit 77 Assists glänzen und befindet sich auch in dieser Wertung unter den Top 10.

» Xenia Smits zur Spielerin der Saison der ersten Liga gewählt

kli

Die HBF Spielerin der Saison der 2. Handball-Bundesliga